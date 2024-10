Rimpasto nella giunta Emiliano, ora c’è Azione nel governo, con Fabiano Amati al bilancio. Piemontese passa alla Sanità. M5S resta nel limbo

PUGLIA – In attesa che il Movimento 5 Stelle si decida a riabbracciare il centrosinistra regionale per rifondare il “campo largo”, presidente Emiliano assegna le nuove deleghe e abbraccia Azione, come avevamo anticipato. Il presidente della Regione Puglia ha assegnato oggi la delega alla Sanità e Benessere animale, Politiche giovanili al vicepresidente Raffaele Piemontese. Quindi un semplice spostamento in un altro assessorato di grande peso. Fabiano Amati è il nuovo assessore al Bilancio, Ragioneria, Finanze, Affari Generali: un politico esperto, molto competente in quel settore, e che ha ricoperto per molto tempo la carica di presidente della Commissione Bilancio in Regione. La delega alla Programmazione dei Fondi di Sviluppo e Coesione e Europei è stata assegnata all’assessore Alessandro Delli Noci.

La delega alle Risorse Idriche, Tutela delle Acque e Autorità idraulica, è stata assegnata all’assessore Donato Pentassuglia.

Il Presidente ha trattenuto a sé le deleghe alle Infrastrutture, Difesa del suolo e rischio sismico, Demanio e Patrimonio. M5S resta nel suo limbo ad attendere che Giuseppe Conte decida di rientrare nella giunta Emiliano, ma il leader pentastellato è impegnato su altri fronti: uno tra tutti è quello del mandare a quel paese il padre del “vaffa”, Beppe Grillo, togliendogli i 300mila euro di consulenze, perché rema contro i suoi progetti. L’attesa è ancora lunga per i pentastellati, ma le regionali si avvicinano.