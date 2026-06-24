Don Pedro Mare, a San Pietro in Bevagna una domenica tra mare, gusto e musica

Il Don Pedro Mare di San Pietro in Bevagna questa domenica con il suo aperitivo dalle 17 per inaugurare il suo angolo dedicato alla musica e alla gastronomia di mare dello chef e boss Stefano Seviroli e, dunque, con la ricercatezza sonora di Globe@t. Con il suo set in vinile, tra dreamhouse Italiana, downtempo, sonorità baleariche e capolavori ambient, farà da sottofondo ad uno dei più suggestivi tramonti d’Italia. Una location sul mare immersa nella macchia mediterranea dove i piaceri della tavola si fondono con un panorama mozzafiato. Ad attendervi, un menù per un aperitivo pensato per l’occasione con specialità selezionate proprio dallo chef.

Don Pedro Mare vi aspetta in via Degli Olmi 18, a San Pietro in Bevagna, costa ionica. Visuale mozzafiato in una location immersa tra natura e cultura.