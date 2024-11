A Lecce la riunione di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica: le istituzioni al servizio delle comunità locali

LECCE – Nella mattinata odierna il Prefetto Natalino Manno ha presieduto una riunione di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, alla presenza della dott.ssa Rocca Anna Ettorre, Dirigente del Servizio Regionale di Vigilanza della Regione Puglia, dei rappresentanti del Comune di Lecce e della Provincia di Lecce, dei vertici delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco e del 118, nonché degli Amministratori di tutti i Comuni della provincia.

L’incontro ha rappresentato l’occasione per un primo confronto con gli Amministratori locali su diverse tematiche di interesse per il territorio e, in particolare, sull’importanza di promuovere forme di gestione associata dei servizi che rappresentano il core business delle attività di competenza comunale, tra cui assume primaria importanza il servizio di polizia locale.

Il Prefetto ha illustrato ai Sindaci i contenuti principali di una bozza di convenzione, redatta ai sensi dell’art. 30 TUEL con la collaborazione del Segretario Generale della Provincia di Lecce, quale strumento agile che consentirà agli Enti locali di dar vita ad un servizio sovracomunale di polizia locale, mitigando le carenze di organico, con l’obiettivo di unire le forze e di rendere un efficace servizio a beneficio dei cittadini.

La dott.ssa Ettorre ha espresso l’apprezzamento del Presidente Emiliano per la lodevole iniziativa, che può costituire una best practice da diffondere su tutto il territorio pugliese, assicurando il sostegno della Regione Puglia ai Comuni sotto il profilo finanziario, come previsto dalla disciplina regionale di settore, nonché per la formazione degli operatori tramite la Scuola Regionale della Polizia Locale.

Nel corso dell’incontro, si è inoltre condivisa l’esigenza di favorire uno sviluppo turistico sostenibile, per il quale sarà prestata particolare attenzione al tema delle locazioni turistiche. In tale ambito, la Prefettura è al lavoro con il Comando Provinciale della Guardia di Finanza al fine di elaborare un vademecum operativo a beneficio degli Enti locali, con i quali saranno avviate procedure di scambio informativo, incrociando i dati nell’ottica di evitare abusi ed evasioni tributarie.

Un particolare focus ha poi riguardato la tematica della sicurezza stradale, con particolare riferimento alla necessità di implementare i controlli congiunti tra Forze di Polizia e Polizie Locali per la prevenzione ed il contrasto dei comportamenti di guida scorretti, come la guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche e stupefacenti.

Le Amministrazioni locali, al riguardo, sono state sensibilizzate ad uniformare la segnaletica stradale e ad osservare rigorosamente le disposizioni del Codice della Strada che consentono solo in casi eccezionali la collocazione di dossi rallentatori su arterie comunali e provinciali, nonché ad un maggiore controllo sui limiti delle autorizzazioni al posizionamento di dehors presso gli esercizi pubblici, evitando situazioni di intralcio alla circolazione dei mezzi di soccorso e di polizia.

In conclusione della riunione, il Prefetto ha rivolto un ringraziamento ai Sindaci per la nutrita partecipazione alla riunione odierna, che rappresenta il primo di una lunga serie di incontri nei quali saranno potenziate ulteriormente le sinergie interistituzionali per un miglioramento dei livelli di sicurezza e coesione sociale del territorio salentino.