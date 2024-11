TARANTO – Ancora uno straordinario riconoscimento per Tacco Rosa: le 4 viti 2025 di AIS! La consegna è avvenuta questa mattina nella bellissima cornice del Relais Histò a Taranto, allestita per Guida Vitae 2025 tra le eccellenze della Puglia Vinicola raccolte nell’evento annuale dell’Associazione Italiana Somelier.

Tacco Rosa, dunque, si conferma, ancora una volta, come il vino rosato fermo pugliese a conseguire l’ambitissimo traguardo delle 4 Viti a ulteriore conferma della qualità di un progetto enoico che ha voluto coniugare la antica tradizione della “lacrima” salentina e del vitigno autoctono salentino per eccellenza, il Negroamaro, all’innovazione enologica che ha traguardato la crescita ed il protagonismo del vino pugliese nell’ultimo ventennio in ambito nazionale e internazionale.

Una grande soddisfazione perché Tacco Rosa non è solo un apprezzatissimo vino rosato ma, piuttosto, è l’espressione concreta di una passione che, grazie anche all’amicizia ed alla complicità che lega Riccardo Cotarella al sen Stefàno, ogni anno si rinnova e che coniuga famiglia e professione, amore per la propria terra e le sue tradizioni, le sue identità, le sue autoctonie, i suoi valori.

“Un grazie speciale a tutti i sommelier di AIS Puglia ed AIS Lecce, uno ad uno, per averci accompagnato a questo nuovo traguardo ma anche per il costante impegno, di grande competenza e serietà, sul fronte della straordinaria valorizzazione delle produzioni autoctone della Puglia del Vino” – è stato il commento in un messaggio video di Dario Stefàno, Somelier ad Honorem, proiettato all’avvio della bellissima e partecipata manifestazione.

N.b. Nella foto la consegna del riconoscimento a Paola Guercia, moglie del senatore Stefàno