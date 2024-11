“Piacere, Denaro” la Conferenza Spettacolo sulla dipendenza finanziaria della donna a Martignano il 13 novembre

MARTIGNANO (Lecce) – Il Comune di Martignano e il Comitato Pari Opportunità presso l’Ordine degli Avvocati di Lecce, presentano la conferenza spettacolo “Piacere, Denaro” con Antonella Questa e Azzurra Rinaldi, un evento che attraverso i linguaggi del teatro, dell’economia e del confronto, metterà al centro le tematiche legate alla dipendenza finanziaria della donna e della relativa esposizione a condizioni di fragilità, disagio e spesso di violenza.

Sul palco di Parco Palmieri a Martignano Antonella Questa, attrice e autrice teatrale di lunga esperienza, insieme ad Azzurra Rinaldi, economista femminista, docente di Economia politica presso l’Università Unitelma Sapienza di Roma, dove è anche Direttrice della School of Gender Economics, daranno vita a un originale, divertente, denso e quanto mai necessario spettacolo sulla consapevolezza finanziaria, mescolando dati economici e teatro.

L’idea è nata da due semplici domande: perché le donne non parlano di soldi? Perché hanno spesso difficoltà a chiedere quanto spetta loro? Eppure con la pandemia il gender gap è aumentato esponenzialmente, la disoccupazione femminile è al 49%, il 37% delle donne non possiede un conto corrente, il 40% tra i 25 e i 64 anni non ha alcuna autonomia economico-finanziaria …

A fronte di questi dati preoccupanti, Antonella Questa e Azzurra Rinaldi hanno deciso di unire le forze e le competenze creando proprio “piacere, Denaro!”

Una conferenza spettacolo originale e unica in Italia, in cui ai dati economici e alla storia dell’economia, si alternano sul palco le voci di personaggi teatrali alle prese con il proprio difficile rapporto col denaro. Il filo conduttore della serata sarà la storia di donne raccontate con ironia, mentre affrontano le numerose difficoltà quotidiane che vivono in relazione ai soldi. Spettacolo multidisciplinare e coinvolgente, che ha come obiettivo quello di aiutare il pubblico femminile a normalizzare il proprio rapporto con il denaro e soprattutto a disinnescare quei meccanismi che impediscono loro di chiederlo, diventando finalmente autonome e indipendenti!

A seguire la tavola rotonda “Violenza economica: io conto su di me” con l’introduzione dell’Avv.ta Maria Luisa Serrano, Presidente del Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati Lecce, e i saluti istituzionali del Prof. Luigino Sergio, Sindaco di Martignano, dell’Avv.ta Roberta Rosato, Assessora del Comune di Martignano e del Prof. Avv. Antonio De Mauro, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati Lecce.

Il confronto sarà moderato dall’Avv. Salvatore Ponzo, Segretario del Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati Lecce e vedrà gli interventi della Prof.ssa Azzurra Rinaldi, Docente presso l’Università Unitelma della Sapienza di Roma, dell’Avv.ta Rita Perchiazzi, Consigliera dell’Ordine degli Avvocati di Lecce, della Dott.ssa Cosima Cucugliato, Vice Direttore Generale della Banca Popolare Pugliese, della Dott.ssa Paola Gabrieli, Coordinatrice del Centro antiviolenza “Malala Yousafzai”.

La conferenza spettacolo è organizzata dal Comune di Martignano e il Comitato Pari Opportunità presso l’Ordine degli Avvocati di Lecce, in collaborazione con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lecce, la Banca Popolare Pugliese, l’Accademia Treccani, la Cooperativa sociale Open di Parco Palmieri.

L’evento, pubblico e gratuito, si terrà nella Sala conferenze di Palazzo Palmieri alle ore 17.30, presso il Parco Turistico Culturale Palmieri di Martignano, in Piazza Palmieri 12.

È gradita la prenotazione ai numeri Tel. 329.0291475 (Consigliera comunale Eleonora Rosato) e Tel. 389.5544424 (Info Point di Parco Palmieri).

L’incontro è accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lecce per n. 2 crediti formativi in materia ordinaria, per un numero massimo di 35 Avvocati (modalità di accreditamento su www.ordineavvocatilecce.it).