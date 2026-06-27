Lecce, ecco lo staff di mister Di Francesco

Il Lecce ha comunicato la composizione dello staff tecnico a disposizione di mister Di Francesco per la prossima stagione di Serie A. Allenatore in seconda: Giampiero Pinzi; Collaboratori Tecnici: Stefano Romano e Nicola Caccia; Preparatori Atletici: Massimo Neri e Andrea Disderi; Preparatore Atletico Recupero Infortunati: Michele Saccucci; Preparatori dei Portieri: Lello Senatore e Luigi Sassanelli; Match Analyst: Igor Graziani.