Lecce, ecco lo staff di mister Di Francesco

Il Lecce ha comunicato la composizione dello staff tecnico a disposizione di mister Di Francesco per la prossima stagione di Serie A. Allenatore in seconda: Giampiero Pinzi; Collaboratori Tecnici: Stefano Romano e Nicola Caccia; Preparatori Atletici: Massimo Neri e Andrea Disderi; Preparatore Atletico Recupero Infortunati: Michele Saccucci; Preparatori dei Portieri: Lello Senatore e Luigi Sassanelli; Match Analyst: Igor Graziani.
Continua a leggere
- SportDove si pedala in Puglia sabato 27 e domenica 28 giugno? Giovanissimi under 13 in sella a Monteroni di Lecce e a Bari
- SportVolley school Gallipoli, al via la festa finale
- SportDream Volley Nardò una stagione da incorniciare tra la promozione in B1
- SportCalcio: anticipi e posticipi, la Serie A riparte con l'Inter il 22 agosto
- SportCoppa Italia, Palermo-Lecce il 17 agosto allo stadio Barbera
- SportLsb sugli scudi al torneo di basket “3x3 Street Summer Salento”