“Outdoor”, giovedì 25 giugno a Martignano il convegno annuale di Archiplan con l’Ordine degli Architetti di Lecce

MARTIGNANO (Lecce) – Un importante momento di formazione dedicato all’outdoor attende i professionisti del settore e gli appassionati.

Giovedì 25 giugno 2026, a partire dalle ore 16:00, la sede aziendale di Marmi Bianco a Martignano (LE) ospiterà il convegno annuale di Archiplan intitolato “Abitare l’outdoor: materia, design, identità”, organizzato in collaborazione con l’Ordine degli Architetti di Lecce e patrocinato dal Comune di Martignano, Confcommercio Lecce, Confartigianato Lecce, Accademia di Belle Arti di Lecce e Ordine degli Architetti di Lecce.

Focus centrale di un ricco programma, suddiviso tra teoria, pratica e networking, saranno le nuove frontiere dell’outdoor living, con particolare attenzione all’impiego di materiali innovativi e al connubio tra avanguardia tecnologica, tradizione e artigianalità nella progettazione degli spazi esterni contemporanei.

Ad aprire i lavori – con gli interventi a cura dell’arch. Stefania Galante dell’Accademia di Belle Arti di Lecce e di Lucia Rescio di Agorà Design – la premiazione di “Pietra Viva”, il concorso biennale promosso da Marmi Bianco e dall’Accademia di Belle Arti di Lecce per valorizzare il talento di giovani creativi stimolando la progettualità degli spazi outdoor con l’uso dei materiali lapidei.

Di rilievo le presenze di Hoppilif, realtà innovativa che si occupa di cucine da esterno, De Lorenzis Group, azienda specializzata nella progettazione di spazi outdoor e dell’arch. e designer Diego Grandi, fondatore dello studio DGO – Diego Grandi Office, che siederanno al tavolo dei relatori per offrire una panoramica completa sull’evoluzione del concetto di outdoor, inteso come estensione dell’abitare contemporaneo, dove il confine con l’indoor è sempre più fluido.

I professionisti potranno toccare con mano le soluzioni progettuali in un’area espositiva dove saranno presenti, oltre ai padroni di casa Marmi Bianco e ai partner De Lorenzis Group e Hoppilif, Kerakoll, società internazionale leader nell’edilizia sostenibile, e Punto Verde Garden Design, realtà specializzata nella progettazione del verde e nella creazione di oasi naturali per outdoor.

La giornata sarà momento di interventi tecnici, case studies aziendali e confronto tra professionisti, con l’obiettivo di stimolare il networking e favorire nuove sinergie tra produzione, ricerca e mercato.

Archiplan è un progetto di Marmi Bianco, pensato per professionisti, tecnici ed addetti ai lavori, che intende contribuire alla creazione di una rete professionale di altissimo livello attraverso la messa in opera di eventi e occasioni di incontro, confronto e formazione di altissimo livello.

L’evento è accreditato dall’Ordine degli Architetti di Lecce e prevede il riconoscimento di 4 Crediti Formativi Professionali (CFP).