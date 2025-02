Nardò a Bruxelles per cogliere le nuove sfide dei finanziamenti UE

NARDO’ (Lecce) – Anche il Comune di Nardò presente a Bruxelles all’evento L’Europa per i Comuni, una serie di incontri istituzionali per la costruzione e lo sviluppo di progetti finalizzati alla gestione e la valorizzazione del patrimonio culturale. Un proficuo “networking” con altri Comuni e vari soggetti istituzionali che in due giorni (18 e 19 febbraio) hanno avuto la possibilità di conoscere e approfondire vecchie e nuove opportunità di finanziamento europeo. L’iniziativa, promossa dall’European Digital Innovation Hub – Heritage Smart Lab, (l’acceleratore per la transizione digitale nei settori della cultura e della creatività, finanziato dalla Commissione Europea e dal MiMIT- Ministero delle Imprese e del Made in Italy che si rivolge ad enti pubblici e privati del Sud Italia) ha visto coinvolti complessivamente trenta enti pubblici di Puglia e Basilicata, in particolare i Comuni di Lecce, Nardò, Caprarica, Lequile, Monteroni, Novoli, Porto Cesareo e Tugliee quelli lucani di Potenza, Bella, Laurenzana, Cirigliano, Tito, oltre alla Camera di Commercio della Basilicata. Il Comune di Nardò è stato rappresentato dall’assessora alla Cultura e alla Formazione Giulia Puglia e dal portavoce del Sindaco Agostino Indennitate.

“Abbiamo visitato il Comitato delle Regioni e il Parlamento europeo – fa sapere Giulia Puglia – facendo una full immersion sulle opportunità di finanziamento europeo per gli enti pubblici. Sul fronte della cultura e del patrimonio culturale e su molto altro. Nardò non poteva mancare a una iniziativa così utile, peraltro su un terreno che ci sta particolarmente a cuore, quello dei finanziamenti Ue, che in questi anni ci ha consentito di misurarci con la nostra capacità di programmazione e progettazione e che ci ha permesso di portare a casa svariati milioni di euro di risorse, con cui abbiamo cambiato il volto materiale e immateriale della città. Naturalmente, è un quadro di norme e di occasioni che si evolve e che richiede un’attenzione costante. Per questo, abbiamo voluto prendere parte a questo evento”.

Amministratori, dirigenti e funzionari degli enti coinvolti, dunque,hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con i principali stakeholders pubblici e privati attivi nel panorama europeo e con esperti nel corso di queste due giornate dedicate a workshop e a sessioni tematiche di approfondimento sulle principali opportunità di finanziamento europeo per l’avvio di progettualità negli ambiti della cultura, della formazione, della rigenerazione e della cooperazione internazionale.

Il coordinamento dell’evento è stato a cura del Consorzio Materahub, in collaborazione con EXO Ricerca e Cluster Basilicata Creativa.