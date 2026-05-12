Maltrattamenti su due donne, una incinta: 30enne a processo con rito abbreviato

TAVIANO (Lecce) – Avrebbe maltrattato e, in alcune circostanze, anche picchiato due donne a cui è stato legato sentimentalmente. Di cui, incinta. L’ennesima storia di violenza sulle donne finisce davanti a un giudice. Sul banco degli imputati comparirà un 30enne, origini marocchine e residente a Taviano, che ha scelto, per il tramite del proprio avvocato Biagio Palamà, di essere giudicato in abbreviato come concordato dal giudice Angelo Zizzari. L’uomo, da tempo, era stato raggiunto da un decreto di giudizio immediato disposto dalla giudice Giulia Proto.

Lo spartito, in entrambi i casi, sarebbe sempre lo stesso: continui episodi di violenza sia fisica che psicologica sfociati spesso anche in ferite e lesioni. Nei confronti di una delle due persone offese, i fatti abbraccerebbero un arco temporale che va dal 2024 fino ad agosto 2025. Quando, incurante che la donna fosse incinta, l’avrebbe aggredita provocandole contusioni guaribili in una decina di giorni. E per sfuggire al suo aggressore, sarebbe scappata da casa.

Più in là nel tempo – dicembre 2025 – i casi di violenza sulla seconda donna. Che si sarebbero concretizzati in un controllo ossessivo della vita della donna e prevaricazioni fisiche: come accaduto il 5 febbraio 2026 quando dopo le minacce del tenore “se chiami i carabinieri vedi cosa succede” si sarebbe scagliato contro la donna. Non è tutto: il processo dovrà fare anche chiarezza sul tentativo di soffocamento. A volte anche alla presenza della figlia 11enne.