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Cultura

Al MAITO di Maglie la IV edizione di “Passi di Legalità”. Tecno-oligarchie e futuro della democrazia al centro del dibattito

L'evento che accende i riflettori sulla legalità attraverso testimonianze, dialoghi con gli studenti e un invito alla responsabilità individuale è organizzato da Fai Cisl Lecce, Cisl Lecce e Liceo Scientifico Statale "Leonardo Da Vinci" di Maglie

Cronaca e notizie da Lecce e provincia

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