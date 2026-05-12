Al MAITO di Maglie la IV edizione di “Passi di Legalità”. Tecno-oligarchie e futuro della democrazia al centro del dibattito

MAGLIE (Lecce) – Torna a Maglie l’appuntamento con “Passi di Legalità”, l’iniziativa che semina consapevolezza, senso civico e impegno concreto tra le giovani generazioni. Giunto alla quarta edizione, l’evento è frutto della consolidata collaborazione tra Fai Cisl Lecce, Cisl Lecce e il Liceo Scientifico Statale “Leonardo Da Vinci” di Maglie, con l’obiettivo di trasformare la legalità da semplice concetto astratto a pratica quotidiana di responsabilità individuale e mobilitazione civile.

Negli anni, “Passi di Legalità” si è imposto come punto di riferimento per i giovani del Salento, affrontando la lotta a qualsivoglia illegalità – dalla corruzione diffusa al crimine organizzato – come un dovere personale e collettivo.

Ogni studente è chiamato a essere protagonista: denunciare abusi, vigilare sul bene comune e partecipare attivamente alla difesa della democrazia, contrastando passività e omertà con azioni civili concrete.

Nelle edizioni precedenti, la manifestazione ha ospitato personalità di spicco, offrendo momenti formativi di alto valore che hanno ispirato centinaia di ragazzi a fare della legalità uno stile di vita.

L’APPUNTAMENTO

• Data: mercoledì 13 maggio 2026

• Orario: ore 17.00

• Luogo: MAITO – Museo Archeoindustriale di Terra d’Otranto, Via Matteotti, Maglie (LE)

L’edizione 2026 accende i riflettori sul tema “Le nuove frontiere della corruzione tra tecno-oligarchie e mobilitazione sociale”, un’analisi profonda delle moderne forme di potere opaco. Le tecno-oligarchie – élite digitali e finanziarie che dominano piattaforme globali e flussi economici – rappresentano una frontiera inedita della corruzione: non più solo tangenti tradizionali, ma algoritmi opachi, monopoli informativi e influenze non elette che erodono la sovranità democratica, come magistralmente esplorato dal prof. Alberto Vannucci nei suoi studi sulla corruzione sistemica e sul ruolo della mobilitazione sociale come antidoto.

Solo attraverso una responsabilità individuale diffusa – ogni cittadino come sentinella contro l’illegalità – e una mobilitazione civile dal basso, capace di unire studenti, lavoratori e comunità, potremo difendere il futuro della democrazia da queste nuove oligarchie.

L’evento si aprirà con i saluti istituzionali di Ernesto Toma, Sindaco di Maglie.

Introdurranno il dibattito Ada Chirizzi (Segretario Generale Cisl Lecce), Gianluigi Visconti (Segretario Generale Fai Cisl Lecce) e Annarita Corrado (Dirigente Scolastica del Liceo Scientifico “L. Da Vinci”).

Ospite principale sarà il Prof. Alberto Vannucci, Ordinario di Scienza Politica all’Università di Pisa, che analizzerà l’impatto delle tecno-oligarchie sulla società, dialogando con la giornalista Roberta Grassi del Nuovo Quotidiano di Puglia.

La serata sarà animata da un intervento teatrale a cura di Lorenzo Paladini (AMA – Accademia Mediterranea dell’Attore) e dall’esibizione del gruppo musicale degli studenti del Liceo Scientifico “Leonardo Da Vinci”, a testimonianza di come la legalità parli il linguaggio dell’arte, della creatività condivisa e dell’impegno collettivo.

Un’occasione imperdibile per studenti, famiglie e cittadini.