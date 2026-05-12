Coinvolto in un incidente stradale, lieve e graduale miglioramento delle condizioni dell’avvocato Corvaglia

MAGLIE (Lecce) – Lieve ma significativo miglioramento delle condizioni di salute dell’avvocato Arcangelo Corvaglia, coinvolto in un grave incidente domenica pomeriggio sulla statale 275, Lecce-Maglie, all’altezza di Surano.

Nelle scorse ore, il noto professionista di Maglie ha risposto alle prime sollecitazioni dei medici anche se il quadro clinico rimane ancora molto complesso. Ma le prime, timide sollecitazioni rappresentano una luce di un percorso che sarà ancora molto lungo. Anche la Tac, eseguita nella giornata di ieri, ha escluso lesioni cerebrali permanenti.

L’avvocato è sempre ricoverato nel reparto di Terapia intensiva all’ospedale Vito Fazzi di Lecce. al suo fianco ci sono il padre Luigi, decano del Foro di Lecce, il fratello Alberto, anche lui avvocato e la madre Mercedes. Ma al suo fianco, anche se non presenti, ci sono tanti colleghi che, in queste ore, tramite i social, hanno voluto manifestare tutto il proprio affetto per una pronta guarigione all’amico-collega. In mattinata, altra Tac.

Poi l’équipe medica dovrebbe decidese se e quali accertamenti disporre. Insieme ad amici e colleghi, al fianco dell’avvocato, candidato alle prossime comunali a Maglie con la lista SìamoMaglie, in appoggio al candidato sindaco Ernesto Toma, c’è anche un’intera città, oltre alle amate figlie e alla compagna. Le prossime ore potrebbero risultare decisive per avere un quadro più chiaro sulle sue condizioni di salute.