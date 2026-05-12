Sanità pugliese in crisi, Veronica Carlino: “La vera distinzione non è tra pubblico e privato, ma tra chi eroga prestazioni e chi costruisce percorsi di salute”

I pugliesi si fidano poco della sanità pubblica, cercano l’eccellenza (che spesso trovano nel privato) e si rivolgono troppo spesso alla sanità pubblica di alto livello fuori regione. I “viaggi della salute” hanno fatto aumentare il debito pubblico sanitario pugliese, insieme a una serie di altri cronici problemi, ma i governanti sembrano non aver ancora compreso il problema. Per risolvere le liste d’attesa cercano scorciatoie, senza puntare sull’eccellenza privata modo più efficace.

Oggi cerchiamo di approfondire il mondo della sanità privata con un’intervista alla founder del Check-Up Centre e vicepresidente della sezione Sanità di Confindustria Brindisi, Veronica Carlino, con la quale approfondiamo il dibattito tra deficit, mobilità sanitaria e integrazione tra pubblico e privato.

Nel dibattito sulla sanità si continua a parlare di responsabilità e squilibri del sistema. Qual è la sua analisi?

“La sanità vive una fase in cui si assiste sempre più a uno spostamento delle responsabilità tra i diversi attori del sistema, senza affrontarne le criticità strutturali. Tra tetti di spesa, mobilità passiva, buchi di bilancio, aumento della pressione fiscale e contrapposizioni pubblico-private, il confronto finisce così per concentrarsi ciclicamente su nuovi soggetti a cui attribuire squilibri e inefficienze”.

Quali sono, secondo lei, le dinamiche che stanno emergendo?

“Da una parte si richiama la cronica insufficienza di risorse nazionali. Dall’altra emergono le preoccupazioni del sistema produttivo e sanitario regionale. Parallelamente, ogni componente tende legittimamente a difendere il proprio spazio operativo e la propria sostenibilità. Si individuano responsabilità a rotazione: prima i privati accreditati, poi i poliambulatori, poi il sistema nel suo insieme. Nel passaggio successivo verranno chiamati in causa anche i circuiti assicurativi? È una dinamica già vista. Si sposta il focus, senza affrontare il nodo strutturale”.

Quindi il problema non è il modello pubblico o privato?

“La questione non è ‘chi’; non è la natura pubblica, privata o assicurativa del soggetto che eroga la prestazione. Il tema è comprendere quali bisogni di salute oggi rimangano insoddisfatti e perché”.

Che ruolo possono avere le strutture private?

“Occorre considerare che le strutture private, anche non accreditate, non sono per definizione una ‘spalla’ della mobilità passiva. Possono rappresentare, al contrario, una risposta concreta a bisogni che il sistema fatica a intercettare”.

Lei parla di una difficoltà strutturale del Servizio sanitario nazionale. In che senso?

“C’è una realtà con cui è necessario confrontarsi, anche se scomoda: il Servizio Sanitario Nazionale, considerando le risorse disponibili, non riesce attualmente a farsi carico dell’intera domanda di salute. Per sua natura, deve selezionare: emergenze, cronicità, alta complessità. È una scelta strutturale. E comprenderlo non significa accettare un limite, ma orientarsi meglio”.

E i centri accreditati?

“I centri accreditati svolgono una funzione essenziale, ma operano entro vincoli definiti dal sistema. Vincoli che orientano le scelte: cosa offrire, quanto, con quali tempi. E che inevitabilmente condizionano anche i percorsi dei pazienti”.

Quali conseguenze ricadono sui cittadini?

“È qui che nasce la percezione di ‘non risposta’. Per molte persone, tutto questo non si traduce in un dibattito tecnico o organizzativo. Si traduce in attese, rinunce, viaggi, giornate di lavoro perse, famiglie costrette a spostarsi o a sostenere costi imprevisti pur di ottenere una risposta percepita come adeguata. È in questa distanza tra bisogno e risposta che cresce la sfiducia”.

Quali bisogni restano scoperti?

“Esiste un’area ampia di bisogni che resta scoperta: disturbi funzionali, quadri sub-acuti, condizioni che incidono sulla qualità di vita, percorsi che richiedono tempo e continuità. Sono, spesso, proprio i bisogni che fanno la differenza nella vita quotidiana delle persone”.

Il sistema sanitario su cosa tende a concentrarsi?

“Il sistema tende a concentrarsi su ciò che è clinicamente prioritario e organizzativamente sostenibile: chirurgia strutturata e percorsi standardizzati. Non è una distorsione. È una conseguenza delle risorse limitate. È in questo spazio che si inserisce il ruolo più evoluto del privato”.

Quale dovrebbe essere, allora, il ruolo del privato?

“Non quello che insegue la marginalità. E neppure quello che compete solo sul prezzo, comprimendo qualità e tempi. Ma quello che intercetta bisogni non coperti. Questo non è in contrapposizione al pubblico. È una forma di complementarietà. Per il cittadino significa una cosa semplice: non scegliere ‘contro’ il sistema, ma scegliere tra risposte diverse a bisogni diversi”.

Quali garanzie devono esserci per i cittadini?

“Il convenzionamento resta uno strumento fondamentale, tuttavia introduce vincoli che orientano l’offerta. Allo stesso tempo, tutte le strutture autorizzate, a prescindere dal modello, devono rispettare rigorosi requisiti strutturali, organizzativi e igienico-sanitari. È una garanzia imprescindibile per il cittadino”.

Esiste anche un effetto sul sistema pubblico?

“In un contesto di risorse limitate, questa dinamica produce anche un effetto concreto: una parte di cittadini sceglie percorsi alternativi, alleggerendo la pressione sul sistema pubblico e contribuendo a rendere più accessibili tempi e servizi per chi non ha alternative. Non è una dinamica da contrapporre, ma, con pragmatismo, da comprendere e governare”.

La mobilità sanitaria da cosa dipende davvero?

“La mobilità sanitaria non si spiega solo con liste d’attesa o tetti di spesa. Si spiega con la fiducia. Qualità, tempi certi, organizzazione, capacità di trattenere i professionisti. Finché queste condizioni non saranno soddisfatte, il paziente continuerà a scegliere. E deve poterlo fare. Perché prima di essere pugliese, è cittadino. E prima ancora, è paziente”.

Qual è, quindi, la vera distinzione da fare?

“La distinzione, quindi, non è tra pubblico e privato. Ma tra chi eroga prestazioni e chi si assume la responsabilità di costruire percorsi di salute. Per il cittadino, la vera scelta è questa: non ‘dove vado’, ma ‘che tipo di risposta scelgo’”.

Quale proposta avanzate come Confindustria Brindisi?

“Di concerto con la neo Presidente della Sezione Sanità di Confindustria Brindisi, Maddalena Sardella, e con l’intera organizzazione, auspichiamo l’apertura di un confronto più stabile tra tutte le rappresentanze sanitarie territoriali e l’Assessorato regionale alla Sanità. Mobilità sanitaria, sostenibilità del sistema, integrazione pubblico-privato, valorizzazione delle professionalità e attrattività del territorio richiedono un dialogo tecnico, continuativo e orientato a soluzioni concrete, nell’interesse reale dei cittadini pugliesi”.