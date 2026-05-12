Fermato ad un posto di blocco, inveisce contro i carabinieri e colpisce uno di loro con un pugno: 31enne arrestato

Miggiano (Lecce) – Dà in escandescenze, dopo essere stato fermato ad un posto di blocco e poi rifila pure un pugno in faccia ad un carabiniere.

Per questo E.R. un 31enne di Miggiano, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato con l’accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

L’episodio si è verificato ieri mattina. I militari della stazione di Specchia stavano effettuando controlli ad un abituale posto di blocco. Ma l’uomo ha reagito con nervosismo e insofferenza, inveendo contro i carabinieri, prima di tentare di allontanarsi. Raggiunto e bloccato poco dopo, ha dato ulteriormente in escandescenza, colpendo con un pugno al volto un carabiniere del Norm di Tricase che si era fermato per aiutare i colleghi.

Il carabiniere ferito è stato poi medicato all’ospedale di Tricase, per lui la prognosi è di 10 giorni.

Il 31enne, invece, è stato prima arrestato, ma poi trasferito in ambulanza all’ospedale di Scorrano, per il suo forte stato di agitazione. E’ difeso dall’avvocato Federico Martella.