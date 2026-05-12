Molestie sull’autobus di linea, 59enne leccese condannato a 2 anni e a una serie di pene accessorie

LECCE – Avrebbe palpeggiato una ragazza di 20 anni su un autobus di linea mentre faceva ritorno nel suo comune di residenza, un paese a nord di Lecce. E 24 ore dopo, avrebbe compiuto atti osceni davanti ad altre due ragazzine. Che non hanno perso tempo denunciando l’uomo. I fatti risalgono tra il 30 e il 31 ottobre dello scorso anno. Un 59enne residente a Lecce, che non ha un lavoro fisso, è stato condannato a 2 anni e 2 mesi di reclusione dai giudici in composizione collegiale (Presidente Pietro Baffa) con le accuse di violenza sessuale (con il riconoscimento dell’attenuante della lieve entità) e atti osceni in luogo pubblico.

L’uomo, secondo quanto denunciato da una 20enne, il 30 ottobre 2024, sull’autobus di linea dopo essersi avvicinato si sarebbe seduto al fianco di una 20enne nonostante vi fossero altri posti liberi invitandola a non spostarsi. Avrebbe incominciato a toccarsi e a costringere la giovane a subire palpeggiamenti “con violenza attesa l’insidiosa rapidità e assoluta imprevedibilità del gesto tale da vincere la volontà contraria della persona offesa”.

Il giorno dopo, sempre sulla stessa tratta, avrebbe costretto due studentesse minorenni ad assistere ad atti osceni. Dopo le denunce, è scattata l’indagine condotta dai carabinieri del paese di residenza delle ragazze. Il dispositivo della sentenza dispone inoltre l’interdizione perpetua dell’imputato, da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno, l’interdizione temporanea dai pubblici uffici e la sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte per la durata di tre mesi. Sessanta giorni per il deposito delle motivazioni.