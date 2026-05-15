Salento, notte di incendi: due auto distrutte dalle fiamme

SALENTO a Doppio incendio nella notte nel Salento. Due auto sono andate a fuoco a distanza di poco più di un’ora tra Matino e Galatone. In entrambi i casi sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Gallipoli. Sulle cause dei roghi sono in corso accertamenti.

Il primo episodio si è verificato intorno alle 2.30 a Matino, in via Libertà. All’arrivo dei vigili del fuoco l’incendio che aveva coinvolto un’autovettura era già completamente sviluppato. Le fiamme avevano raggiunto anche il portone in legno di un garage adiacente, situato nelle immediate vicinanze del mezzo parcheggiato.

L’intervento dei pompieri ha permesso di domare il rogo e di evitare che l’incendio si propagasse ulteriormente alle strutture circostanti. La natura dell’incendio è attualmente in fase di accertamento.

Poco più di un’ora dopo, alle 3.50, un secondo intervento è stato effettuato a Galatone, in via Gobetti, sempre per un’auto in fiamme. Anche in questo caso il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha consentito di mettere in sicurezza l’area ed evitare danni ad altre strutture o beni presenti nelle vicinanze. Sono in corso verifiche per chiarire le cause dell’incendio.