Al via gli “Orientation desk” dedicati a giovani, disoccupati e inoccupati grazie al progetto “Fiera del lavoro”

52 settimane di attività, 3 incontri a settimana, un totale di 156 sportelli divisi tra tutti i partner della rete, 6 giornate presso ogni struttura, per offrire supporto orientativo al lavoro, a partire dalla fine di maggio e per la durata di un anno.

Sono questi i numeri del fitto programma che “Orientation desk” propone a disoccupati, inoccupati e giovani in cerca di prima occupazione o interessati ad attivare piccole imprese, che potranno rivolgersi a sportelli relativi ad indirizzi economici (agricoltura, imprenditoria, industria, meccanica, artigianato, etc.).

Si tratta dell’avvio delle attività del progetto, di cui è responsabile la Provincia di Lecce, intitolato “Fiera del Lavoro della Provincia di Lecce”, finanziato dal Programma della Regione Puglia “Punti Cardinali for work”.

Per la sua realizzazione è stata costituita un’ampia rete di partenariato che unisce Arpal (Agenzia Regionale Politiche Attive Del Lavoro) Puglia; Federterziario Lecce; Confindustria Lecce; Cgil Lecce; Cisl Lecce; Uil Lecce; Confapi Lecce; Cia; Dhitech; Federazione provinciale Coldiretti Lecce; Legambiente; IISS Presta-Columella; Lega Coop Puglia; Gal Terra d’Arneo; Gal Santa Maria Di Leuca; Ordine Provinciale Consulenti Del Lavoro; Regione Puglia-Dipartimento Turismo Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio; CLAAI; Ispettorato territoriale del Lavoro; IISS Amerigo Vespucci di Gallipoli; IISS Salvatore Trinchese di Martano; consigliera di Parità della Provincia di Lecce.

Oggi la sala consiliare di Palazzo dei Celestini ha ospitato la presentazione delle attività, alla presenza del presidente della Provincia e di tutti i partner.

“Stiamo lavorando da quasi un anno a questa rete, che era già stata formalizzata in precedenza con un Protocollo d’intesa. La proposta progettuale Fiera del Lavoro-Provincia di Lecce nasce dall’esperienza del progetto presentato già per l’edizione precedente di Punti Cardinali”, ha detto il dirigente del Servizio Politiche europee Carmelo Calamia, che coordina il percorso, “ora mettiamo a disposizione un calendario di eventi condiviso, per costruire insieme opportunità e territorio”.

“Siamo di fronte ad un progetto molto ben strutturato, che creerà opportunità a supporto di tutti i disoccupati, anche di lunga durata, e inoccupati, con attenzione alle fasce deboli, giovani e donne”, ha sottolineato Emidio Smaltino, della Sezione Politiche e Mercato del Lavoro della Regione Puglia e responsabile unico del procedimento del progetto “Punti Cardinali for work. Punti di orientamento per la formazione e il lavoro” (che ha finanziato il progetto della Provincia) e di cui ha illustrato alla platea dettagli e opportunità.

Agli Orientation desk, prima tappa di “Fiera del Lavoro-Provincia di Lecce”, seguiranno, a partire dal prossimo autunno, anche 30 Orientation lab, che saranno costruiti sulla base dalle esigenze che emergeranno negli incontri dei desk, e diversi Job days, per andare a capire sul campo la tipologia del lavoro scelto.

Il calendario completo degli “Orientation Desk” sarà disponibile nei prossimi giorni, a cura del Servizio provinciale Politiche comunitarie, sul sito istituzionale della Provincia di Lecce (www.provincia.le.it) e sui siti dei partner di progetto.