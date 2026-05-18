Arpal 1.153 posti disponibili nel leccese

“LAST CALL FOR SUMMER”: IN TUTTI I CENTRI PER L’IMPIEGO MAXI RECLUTAMENTO NEL SETTORE TURISTICO

Conto alla rovescia per la seconda edizione della “Last call for summer” di ARPAL Puglia: giovedì 21 maggio, dalle 14 alle 17, si terrà il maxi reclutamento dedicato al settore turistico.

Le selezioni si terranno in presenza, contemporaneamente, in tutti i Centri per l’Impiego delle province di Lecce e Brindisi.

A chi, invece, si trova fuori dalla Puglia, nell’ambito della strategia regionale #mareAsinistra, è offerta la possibilità di svolgere i colloqui da remoto, candidandosi attraverso il link dedicato: https://forms.gle/VfC9KCuDXgWp3JZUA .

Solo nella provincia di Lecce, sono 80 le aziende partecipanti, tra catene alberghiere, villaggi turistici, lidi, ristoranti, masserie storiche, grande distribuzione organizzata.

Sono ben 425 le posizioni aperte. La platea dei profili ricercati è ampia e spazia dal personale di sala e cucina alle figure legate all’accoglienza e alla comunicazione, come receptionist e social media manager.

Numerose le figure necessarie anche per i servizi di supporto, come pulizie, manutenzione, facchinaggio, servizi ricreativi, addetti e addette alle casse, alla gastronomia e salumeria.

Le candidature ufficiali vanno inoltrate tramite il portale Lavoro per Te Puglia entro il 20 maggio. Qui tutte le offerte: https://tinyurl.com/nhjv8n65 .

Per scoprire nel dettaglio il calendario completo delle aziende partecipanti e l’elenco di tutte le offerte professionali disponibili, è possibile consultare la sezione speciale del report dedicata all’evento (pagina 7 e seguenti).

IL REPORT SETTIMANALE: 1.153 POSTI DI LAVORO DISPONIBILI

Il Report settimanale delle offerte di lavoro dell’Ambito di Lecce di Arpal Puglia censisce 728 posizioni aperte, ulteriori rispetto a quelle rientranti nella Last Call for Summer, per un totale di 1.153 posti di lavoro disponibili.

Un numero significativo di posizioni riguarda le telecomunicazioni con 110 posizioni; il settore costruzioni e installazione impianti con 79 posti; il comparto pulizie e multiservizi con 65.

Seguono il settore del commercio con 31 posti; il tessile-abbigliamento-calzaturiero e l’industria e settore metalmeccanico, entrambi con 26 inserimenti previsti.

Il settore riparazione veicoli e trasporti offre 15 posizioni; quello relativo a sanità, servizi alla persona e settore farmaceutico ne conta 13; il settore amministrativo e informatico 11.

Il settore primario (agricoltura, pesca, agroalimentare e ambiente) conta cinque posizioni, così come l’industria del legno e il settore pedagogico. Infine, il settore bellezza e benessere conta tre posizioni.

Per il Collocamento Mirato, sono disponibili 18 posti per persone appartenenti a categorie protette (art.18 L.68/99) e quattro per persone con disabilità (art.1 L.68/99).

Il report include, inoltre, offerte per 13 tirocini formativi e diverse proposte di lavoro e formazione all’estero, promosse tramite la rete EURES, che facilita la mobilità professionale a livello europeo.

La ricerca rispetta il d.lgs. 198/2006 ed è aperta a candidate e candidati di qualsiasi orientamento o espressione di genere, orientamento sessuale, età, etnia e credo religioso. Le offerte sono consultabili nel dettaglio sul portale Lavoro per Te Puglia, da cui si può procedere direttamente all’invio della candidatura.