Arrestato per maltrattamenti su moglie e figlia piccola, 50enne assolto e scarcerato

CASARANO (Lecce) – Era finito in carcere il 26 gennaio 2026 per maltrattamenti sulla moglie e la figlia minorenne a seguito di un’ordinanza a firma della giudice per l’udienza preliminare Anna Paola Capano ma da ieri è un uomo libero dopo che il processo nei suoi confronti si è concluso con una sentenza assolutoria.

Il verdetto è stato emesso dal giudice monocratico Fabrizio Malagnino davanti al quale si è svolta l’istruttoria ascoltando sia la moglie che la figlia ossia le parti lese dai reati contestati nel decreto di giudizio immediato. Dopo la discussione dell’avvocato difensore, Mario Coppola, il tribunale ha depositato la sentenza assolutoria e l’uomo, un 50enne di Casarano, è stato scarcerato.

La difesa rileva “la celerità procedurale e la sensibilità umanistica profusa dal giudice che hanno consentito il felice epilogo della triste vicenda giudiziaria che coinvolgeva anche la figlia minore e la famiglia che proprio a causa dell’arresto del padre stava subendo il connesso progressivo e irreversibile pregiudizio sia personale che familiare”.