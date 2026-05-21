“Il centrodestra, unito, scende in piazza per dire no all’aumento delle tasse con l’addizionale Irpef deciso dal presidente Antonio Decaro per ripianare i debiti della sanità. Sotto la forte spinta dei tantissimi cittadini pugliesi che si ribellano a quest’imposizione, mercoledì 27 maggio alle ore 12 tutti noi consiglieri regionali di opposizione ci daremo appuntamento a Bari, davanti al palazzo della Presidenza della Regione sul lungomare Nazario Sauro, per un flash mob. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare. Alla manifestazione seguirà un punto stampa in cui verranno annunciate iniziative di protesta che vedranno coinvolti i Comuni dell’intero territorio regionale della Puglia”. Lo scrivono in una nota congiunta i capigruppo del centrodestra in Consiglio regionale: Paolo Pagliaro (Fratelli d’Italia), Paride Mazzotta (Forza Italia), Fabio Saverio Romito (Lega), Luigi Lobuono (Misto).
Buco sanità, centrodestra in piazza contro aumento Irpef, mercoledì 27 maggio flash mob davanti alla Presidenza della Regione
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