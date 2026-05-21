Violenta lite in centro tra minori, spunta anche un tirapugni: scattano quattro Daspo urbani

MAGLIE (Lecce) – Quattro Dacur dopo una violenta aggressione tra minori. È l’esito finale di un’indagine dei carabinieri su una lite degenerata in pestaggio nel centro cittadino di Maglie, avvenuta nella notte tra il 6 e il 7 dicembre 2025, nel corso della quale due ragazzi sono rimasti feriti e successivamente refertati con prognosi rispettivamente di 15 e 30 giorni.

Le successive attività investigative, coordinate dalla Procura per i Minorenni di Lecce e sviluppate attraverso testimonianze e riscontri tecnici, hanno consentito di ricostruire la dinamica dei fatti e di individuare quattro giovani ritenuti coinvolti nell’aggressione, nella quale sarebbe stato utilizzato anche un tirapugni.

Sulla base degli elementi raccolti è stato quindi disposto dal Questore di Lecce il Divieto di Accesso alle Aree Urbane, misura di prevenzione che impedirà ai destinatari di frequentare i locali del centro nelle ore serali e notturne per un periodo di 18 mesi, con l’obiettivo di prevenire ulteriori episodi di violenza e garantire maggiore sicurezza nei luoghi della movida.