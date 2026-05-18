Pozzanghere sospette in piazza Vittorio Emanuele II, i residenti scrivono al Comune: “Da mesi segnaliamo una perdita d’acqua”

LECCE – Da mesi convivono con pozzanghere sospette che continuano a comparire sempre nello stesso punto della piazza, alle spalle della statua centrale: adesso i residenti di piazza Vittorio Emanuele II passano alle vie ufficiali. Alcuni cittadini del centro storico di Lecce hanno infatti presentato un esposto al Comune, lamentando quella che ritengono una perdita idrica persistente e chiedendo un intervento urgente da parte degli uffici competenti.

Nel mirino c’è la situazione che si registra nell’area pedonale della piazza, in particolare nella zona vicina al corridoio che attraversa lo slargo e costeggia il prato. Secondo i residenti, l’acqua ristagnerebbe da tempo sempre nello stesso punto, formando grosse pozzanghere che alimentano dubbi e preoccupazioni sia per il possibile spreco idrico sia per le condizioni di sicurezza e decoro urbano.

A raccontare la vicenda è uno dei residenti, che spiega di aver segnalato più volte il problema senza però ottenere una soluzione definitiva. “Da diversi mesi ho segnalato al Comune di Lecce una perdita d’acqua – racconta – ho interessato anche un dirigente ricevendo risposta. Mi è stato detto che il problema sarebbe causato da persone non identificate che la sera aprirebbero la saracinesca dell’acqua allagando il prato, ma questa ricostruzione è falsa”.

Il residente sostiene infatti che le fotografie e le verifiche effettuate dimostrerebbero altro. “Come si evince dalle immagini – aggiunge – il ‘laghetto’ si forma solo da una parte ben precisa. La perdita si verifica precisamente alle spalle della statua, vicino al corridoio che divide la piazza”. Nonostante le ripetute segnalazioni, la situazione sarebbe rimasta invariata. “A tutt’oggi il problema persiste – conclude – e anche come condominio è stata inviata una Pec senza ricevere alcuna risposta”.

Nell’esposto inviato agli uffici comunali e per conoscenza anche alla Prefettura, i residenti chiedono un sopralluogo e un intervento tempestivo, sottolineando “l’aggravamento della situazione” e i possibili rischi per l’incolumità pubblica. Alla documentazione sono state allegate fotografie delle pozzanghere e delle aree interessate dal ristagno d’acqua, oltre alla copia della Pec trasmessa nei mesi scorsi. La vicenda riporta così al centro dell’attenzione il tema delle manutenzioni e delle perdite idriche nel cuore della città, in un periodo in cui il problema degli sprechi d’acqua è particolarmente sentito.