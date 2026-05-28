LECCE – Appuntamento sabato 30 maggio in Piazza d’Armi con la presentazione ufficiale di “Castello Carlo V di Lecce. Storia di una città”, la nuova guida firmata Open Castle, a cura di Sara Foti Sciavaliere e Pina Alloggio ed edito da Esperidi.

Interverranno, all’incontro di presentazione, che avverrà nell’ambito del Maggio dei Libri, le autrici, Sciavaliere, guida turistica e giornalista, e Alloggio, archeologa della The Monuments People APS, Pietro Copani, direttore del Castello Carlo V e Claudio Martino, editore.

Dopo la presentazione, ci sarà la visita guidata gratuita speciale “Il Castello Sottosopra”. I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria (351 4941192, martedì – domenica, ore 10/20).

Il Castello di Lecce dialoga con la città sia dal punto di vista urbano che come custode di memoria storica e in questa funzione la prima parte della guida ha una particolare voce narrante che è il castello stesso. La fortezza racconta la sua storia, i suoi protagonisti e gli eventi che cambiano il volto di Lecce. Informazioni tecniche, divagazioni di approfondimento e il percorso più suggestivo che il Castello Carlo V offre con il “castello sottosopra”, dai luoghi più nascosti (gallerie sotterrane, prigioni ed ipogeo) ai panoramici camminamenti di ronda che strizzano l’occhio alla città e alle sue trasformazioni tra il XIX e XX secolo.

Il Castello Carlo V è uno dei monumenti più importanti di Lecce. La sua lunga storia,

dalla costruzione in età normanna fino alla trasformazione in caserma alla fine dell’800, così come le scoperte a seguito dei lavori di restauro e scavo archeologico degli ultimi decenni, hanno consentito di definirlo ancora di più come un luogo simbolo di Lecce e di tutto il territorio salentino. L’intitolazione a Carlo V si deve al rinnovamento strutturale del XVI secolo ad opera dell’Ingegnere Generale del Regno Gian Giacomo dell’Acaya. Ma la storia della fortezza è molto più antica: era in età normanna residenza dei Conti di Lecce e tra il XIV e il XV secolo fu abitata da uno dei personaggi che hanno segnato maggiormente il Medioevo leccese, la contessa Maria d’Enghien. Il Castello ospita oggi mostre temporanee ed eventi e contiene al suo interno il Museo della cartapesta.

Domenica 31 maggio, per la programmazione mensile di Open Castle, si conclude “Calendimaggio”, il ciclo di laboratori domenicali per bambine e bambini, dedicati a Flora, dea romana dei fiori, della primavera e della rinascita vegetale, simbolo di abbondanza, bellezza e vita che si rinnova. Dalle 17 alle 19 (costo 10 euro, ridotto a 6 nel caso di fratello o sorella), i piccoli partecipanti saranno chiamati a cimentarsi con “Il Segreto degli Unguenti Antichi”, un viaggio profumato tra mortai e oli essenziali. I bambini e le bambine scopriranno come i maestri erboristi del passato trasformavano fiori e radici in unguenti per curare piccoli graffi o profumare la pelle. Ogni partecipante preparerà un piccolo vasetto di pomata naturale da portare a casa, seguendo un’antica “ricetta” medievale.

Il Castello Carlo V è aperto al pubblico tutti i giorni salvo il lunedì con turni di visite guidate quotidiani alle 10.30, 11.30, 12.30, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 (ticket intero 10 euro, ridotto 6 euro, gratuito fino a 11 anni).

Si ricorda che, presentando il ticket d’ingresso dell’Anfiteatro romano di Piazza Sant’Oronzo, si ha diritto all’accesso al tour di visita del Castello Carlo V a 8 euro invece di 10.

Le info complete sulle visite e sulle attività al Castello Carlo V sul sito www.ilcastellodilecce.it. A questo link è possibile trovare tutti i canali sui quali seguire le attività del Castello Carlo V di Lecce: linktr.ee/carlovlecce.

Il progetto di partenariato speciale pubblico-privato “Open Castle” è un’associazione temporanea di imprese composta da The Monuments People SCS ETS, Consorzio Sale della Terra, Cooperativa Socioculturale SCS, che da ottobre 2025 – con il sostegno della Fondazione CON IL SUD e numerosi partner di progetto – affianca il Castello Svevo di Bari- Direzione regionale Musei nazionali Puglia nella gestione del Castello Carlo V.