Auto in fiamme nella notte a Cavallino, intervengono Vigili del Fuoco e Carabinieri

CAVALLINO (Lecce) – Ancora un’auto interessata da un incendio nella notte tra il 27 e il 28 maggio, questa volta a Cavallino, dove verso le 3:20 in via Guicciardini, dove è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Veglie.

Le fiamme hanno coinvolto una Dacia Sandero parcheggiata nei pressi dell’abitazione del proprietario. Una volta giunti sul posto, i soccorritori hanno avviato le operazioni di spegnimento, riuscendo a domare il rogo e a mettere in sicurezza l’area circostante, evitando ulteriori conseguenze a persone o ad altri veicoli presenti nella zona.

Sul luogo dell’incendio sono intervenuti anche i Carabinieri del NORM di Lecce, impegnati negli accertamenti utili a chiarire la natura dell’episodio e ad eseguire i rilievi di competenza.

Non si registrano feriti.