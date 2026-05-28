Chiosco bar abusivo: scattano i sigilli. Denunciato il titolare

ALLISTE – Un controllo della Guardia di Finanza ha portato al sequestro di un chiosco bar nel territorio di Alliste e alla denuncia del titolare per presunte violazioni edilizie e ambientali.

L’operazione è stata condotta dai militari della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Gallipoli nell’ambito delle attività di contrasto agli illeciti ambientali e di verifica sul rispetto delle norme urbanistiche previste dal Testo Unico sull’Edilizia.

Nel corso degli accertamenti, le Fiamme Gialle hanno riscontrato diverse irregolarità nella struttura turistico-ricreativa controllata. In particolare, sarebbero emerse significative difformità tra quanto autorizzato e quanto effettivamente realizzato. Secondo gli investigatori, alcune opere sarebbero state eseguite senza le necessarie concessioni e con materiali differenti rispetto a quelli dichiarati allo Sportello Unico per le Attività Produttive, con un conseguente impatto sull’area interessata.

Le verifiche hanno inoltre permesso di accertare l’occupazione abusiva di una porzione di area demaniale, utilizzata come parcheggio e come isola ecologica senza alcuna autorizzazione. I finanzieri avrebbero poi individuato anche una pedana realizzata senza permessi, destinata a sostenere una cisterna fuori terra per l’approvvigionamento di acqua potabile.

Al termine dell’operazione, i militari hanno disposto il sequestro probatorio di un’area di circa 300 metri quadrati, mentre il titolare della struttura è stato denunciato all’Autorità giudiziaria competente.

L’attività rientra nei più ampi controlli che la Guardia di Finanza svolge sul territorio per la tutela dell’ambiente e del demanio, con particolare attenzione agli abusi edilizi e agli illeciti che possono compromettere il patrimonio naturalistico e costiero del Salento