Spaccio di droga, scattano due arresti tra Lecce e Gallipoli: l’uno in carcere, l’altro ai domiciliari

SALENTO – Due presunti pusher finiscono agli arresti con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Le operazioni sono state effettuate dalla polizia tra Lecce e Gallipoli.

Nel capoluogo salentino, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno arrestato un 46enne già ai domiciliari. Durante un controllo notturno nell’abitazione dell’uomo, i poliziotti hanno notato un forte stato di agitazione che ha portato al rinvenimento di circa 43 grammi tra cocaina ed eroina, oltre a un bilancino di precisione e 850 euro in contanti ritenuti provento dell’attività illecita. Dopo la convalida dell’arresto, per l’uomo è stata disposta la custodia cautelare in carcere.

A Gallipoli, invece, gli agenti del locale commissariato hanno eseguito una perquisizione domiciliare nei confronti di un 49enne già noto alle forze dell’ordine. Nell’abitazione sono state trovate 24 dosi di cocaina, 30 grammi di hashish, un bilancino di precisione e 785 euro in contanti.



L’operazione rappresenta l’esito di un’attività investigativa avviata nei mesi scorsi dopo un controllo sospetto nei pressi dell’abitazione dell’uomo. Su disposizione dell’Autorità giudiziaria, il 49enne è stato posto agli arresti domiciliari.