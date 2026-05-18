Possesso di arma e di droga, per due soggetti scattano un arresto e una denuncia

Taviano (Lecce) – Un arresto ai domiciliari per possesso di arma e una denuncia a piede libero per possesso di sostanze stupefacenti.

Questo il risultato di due distinte perquisizioni effettuate questa mattina a Taviano dai carabinieri della Compagnia di Tricase, insieme ai colleghi della locale stazione, a conclusione di un’attività investigativa.

La misura cautelare è scattata nei confronti di un 34enne del posto. All’interno della sua abitazione, i militari hanno recuperato e sequestrato una carabina calibro 22 con matricola abrasa, perfettamente funzionante, e venti proiettili calibro 9. L’uomo deve rispondere dell’accusa di detenzione illegale di armi.

Per l’altro soggetto, un 38enne, trovato in possesso di una modica quantità di marijuana e di hashish, è invece scattata la segnalazione alla Prefettura di Lecce.