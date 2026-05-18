Corso di alta formazione per amministratori, segretari e funzionari di enti locali: il 19 maggio si parla di responsabilità penale con l’avvocato La Forgia

LECCE – Al via il nuovo appuntamento della 2^ Edizione del Corso di Alta Formazione per Amministratori, Segretari e Funzionari di Enti Locali, in programma fino al 4 giugno, promosso dalla Provincia di Lecce.

Domani, martedì 19 maggio, dalle ore 10 alle ore 14, nella sala consiliare di Palazzo dei Celestini a Lecce, si parlerà del tema La responsabilità penale degli Amministratori e Dirigenti di Enti Locali, con l’avvocato penalista Michele La Forgia.

Con questa iniziativa, affidata ad esperti nelle materie al centro degli incontri formativi, la Provincia di Lecce si pone a supporto dell’azione dei Comuni del territorio, esercitando così la sua funzione istituzionale di assistenza tecnica agli Enti Locali.

Il Corso è organizzato da Synton srl, con la partecipazione di AD Consulting e Formazione, con il coordinamento scientifico del segretario generale dell’Ente provinciale Angelo Caretto e con il coordinamento tecnico organizzativo del Servizio Assistenza Tecnica Enti locali della Provincia di Lecce.

Dopo il successo registrato nella prima edizione dell’iniziativa, infatti, la Provincia di Lecce è tornata ad offrire un’importante occasione di formazione a tutti gli amministratori locali del Salento. Il percorso tocca alcuni aspetti dell’attività amministrativa che sono bagaglio necessario per chi opera all’interno degli Enti Locali, al fine di acquisire o accrescere la consapevolezza del ruolo e delle responsabilità connesse e di valorizzarne le competenze.

I prossimi appuntamenti in programma saranno giovedì 28 maggio, ore 10-14, su Il ciclo di gestione della performance negli enti locali – Impatti strutturali e Valore Pubblico dalle Linee Programmatiche al perseguimento di obiettivi strategici per i territori, con Pasquale Criscuolo, segretario generale Comune di Genova; e giovedì 4 giugno, ore 10-14, sul tema Gestione Economico-Finanziaria dell’Ente Locale – Approfondimento ACCRUAL, con Fabrizio Mocavini del Dipartimento Studi Ragioneria Generale dello Stato.