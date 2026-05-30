Darsena di San Cataldo, il Comune torna al timone con una delibera di giunta: nuova gestione e sfida per tenere aperto

LECCE – La Darsena di San Cataldo cambia nuovamente rotta e torna sotto il controllo diretto del Comune di Lecce. Con la riconsegna ufficiale della struttura da parte di Salento Navigando, avvenuta nei giorni scorsi, Palazzo Carafa si trova ora a gestire una delle questioni più delicate dell’estate ormai alle porte: garantire la continuità dei servizi portuali e scongiurare il rischio che l’unico approdo della marina leccese resti senza una guida operativa.

La giunta guidata da Adriana Poli Bortone, nella seduta di ieri mattina, ha preso formalmente atto della rinuncia alla concessione e ha affidato agli uffici il compito di attivare tutte le procedure necessarie per assicurare il funzionamento della Darsena. Si chiude così una fase segnata da mesi di difficoltà, aggravate da mareggiate eccezionali e dall’accumulo di posidonia e sedimenti che hanno compromesso la navigabilità del canale di accesso al mare, rendendo sempre più complessa la gestione del porticciolo nonostante gli interventi di dragaggio effettuati dall’amministrazione.

Prima dell’epilogo definitivo non sarebbero mancati i tentativi di trovare un punto d’incontro. Comune e concessionario si sarebbero confrontati più volte per verificare la possibilità di proseguire insieme il percorso avviato negli anni passati, ma le posizioni sono rimaste distanti fino alla decisione di Salento Navigando di restituire la struttura. Il verbale di riconsegna, sottoscritto il 26 maggio, ha sancito il ritorno del bene nella piena disponibilità dell’ente.

Per l’assessore al Demanio e all’Urbanistica Gianpaolo Scorrano, in sintonia con il sindaco, la parola chiusura non è contemplata. La strategia individuata dall’amministrazione punta innanzitutto alla pubblicazione di una manifestazione di interesse per individuare un nuovo concessionario che possa gestire la Darsena fino al 31 ottobre 2026. Se il tentativo non dovesse produrre risultati, il Comune è pronto a percorrere una strada finora considerata solo teorica: ottenere direttamente dalla Regione la concessione dello specchio acqueo e assumere in prima persona la gestione dell’approdo.

Una prospettiva che fino a poco tempo fa appariva difficilmente praticabile per un ente impegnato nel percorso di riequilibrio finanziario, ma che oggi viene considerata un’opzione concreta pur di non perdere un’infrastruttura ritenuta strategica per pescatori, diportisti e forze dell’ordine. In un tratto di costa dove i posti barca sono limitati, la Darsena continua infatti a rappresentare un presidio fondamentale tra San Cataldo e i porti più vicini del litorale adriatico.

L’amministrazione guarda però anche oltre l’emergenza. Sul tavolo resta il progetto da 5,1 milioni di euro finanziato attraverso il Contratto istituzionale di sviluppo Brindisi-Lecce-Costa Adriatica, che prevede il prolungamento del molo d’ingresso e il completamento delle opere di dragaggio. L’intervento, che ha già ottenuto i necessari pareri ambientali, dovrebbe prendere il via nel 2027 e viene considerato decisivo per affrontare in maniera strutturale il problema dell’interrimento. A questo si affianca il progetto del cosiddetto “pennello”, l’opera destinata a intercettare alghe e sedimenti prima che raggiungano il canale della Darsena, riducendo così il rischio di nuovi blocchi alla navigazione.

Resta infine aperto il fronte dei rapporti con i diportisti, molti dei quali lamentano i pesanti disagi subiti negli ultimi mesi. Alcuni hanno già manifestato l’intenzione di chiedere un risarcimento per le limitazioni incontrate, sostenendo di aver dovuto rinunciare a uscite in mare e programmi di navigazione a causa delle difficoltà di accesso al porto. Il Comune ha offerto forme compensative alternative, tra cui la possibilità di prorogare gratuitamente gli ormeggi fino alla fine dell’anno, nel tentativo di evitare una lunga stagione di ricorsi e contenziosi. Intanto, con il ritorno della Darsena nelle mani di Palazzo Carafa, si apre una nuova fase in cui la vera scommessa sarà trasformare una struttura segnata dalle emergenze degli ultimi anni in un approdo stabile e pienamente funzionale per il futuro della marina di San Cataldo.