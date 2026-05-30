Collepasso celebra gli 80 anni della Repubblica: un omaggio alle 21 Madri Costituenti

COLLEPASSO – Ottant’anni di Repubblica, ottant’anni di democrazia e partecipazione. In occasione dell’importante anniversario del 2 giugno 1946, la Biblioteca Comunale del Palazzo Baronale di Collepasso ospiterà l’iniziativa “Conosciamo le 21 deputate dell’Assemblea Costituente”, un evento dedicato alle donne che contribuirono alla stesura della Costituzione italiana. L’appuntamento, in programma lunedì 1° giugno alle ore 19:30, offrirà alla cittadinanza l’opportunità di riscoprire il ruolo spesso poco conosciuto delle ventuno donne elette all’Assemblea Costituente, protagoniste di una stagione – Ottant’anni di Repubblica, ottant’anni di democrazia e partecipazione. In occasione dell’importante anniversario del 2 giugno 1946, la Biblioteca Comunale del Palazzo Baronale di Collepasso ospiterà l’iniziativa “Conosciamo le 21 deputate dell’Assemblea Costituente”, un evento dedicato alle donne che contribuirono alla stesura della Costituzione italiana. L’appuntamento, in programma lunedì 1° giugno alle ore 19:30, offrirà alla cittadinanza l’opportunità di riscoprire il ruolo spesso poco conosciuto delle ventuno donne elette all’Assemblea Costituente, protagoniste di una stagione politica che ha segnato la rinascita del Paese dopo la Seconda guerra mondiale, le cosiddette “Madri Costituenti” provenivano da esperienze politiche e culturali differenti: cattoliche, socialiste, comuniste e indipendenti.

Pur appartenendo a schieramenti diversi, riuscirono a collaborare su temi fondamentali come l’uguaglianza tra uomini e donne, la tutela della famiglia, il diritto al lavoro e l’accesso all’istruzione. Non tutti sanno che proprio grazie al loro contributo furono rafforzati alcuni dei principi oggi considerati pilastri della Carta costituzionale, tra questi, l’articolo 3, che sancisce l’uguaglianza di tutti i cittadini senza distinzione di sesso, e l’articolo 37, dedicato alla tutela della donna lavoratrice. Il 2 giugno 1946 rappresentò inoltre una data storica per l’emancipazione femminile: fu la prima consultazione politica nazionale nella quale le donne italiane poterono votare ed essere elette, un passaggio epocale che trasformò profondamente la vita democratica del Paese. L’iniziativa di Collepasso, attraverso interventi, letture e una mostra biografica, intende riportare alla luce storie di coraggio, impegno civile e lungimiranza politica, ricordando figure che hanno contribuito a costruire l’Italia repubblicana.

Un’occasione non solo celebrativa, ma anche educativa, per riflettere sul valore della partecipazione democratica e sull’eredità lasciata da donne che, con determinazione e competenza, hanno scritto alcune delle pagine più importanti della storia Nazionale.

Ad aprire l’incontro saranno i saluti istituzionali del Sindaco di Collepasso, Avv. Laura Manta, della Presidente dell’Associazione Donne Insieme ODV, Avv. Marta Rossetti, del Presidente della Pro Loco di Collepasso, Prof. Giovanni Filieri, e della Presidente dell’Associazione Levante, Ins. Gabriella Marra. Seguirà l’intervento del Prof. Avv. Vincenzo Tondi della Mura, Ordinario di Diritto Costituzionale dell’Università del Salento, che offrirà una riflessione sul significato storico e giuridico dell’opera svolta dalle donne dell’Assemblea Costituente. L’iniziativa sarà arricchita dalla mostra biografica “Le donne della Costituente”, curata dal Brigadier Generale Giuseppe Ria, e da letture e testimonianze coordinate dall’Insegnante Marilena Giannuzzi, che accompagnerà il pubblico in un percorso di memoria e approfondimento dedicato alle protagoniste della nascita della Repubblica italiana.