Stalking alla ex compagna e al suocero “responsabile della rottura della relazione”: operaio a processo

GALATINA (Lecce) – A processo per stalking ai danni della ex compagna e del suocero: nei confronti della donna per una gelosia ossessiva; all’indirizzo dell’uomo, invece, perché ritenuto responsabile della rottura del rapporto con la figlia. Un 45enne di Galatina, già sottoposto al divieto di avvicinamento, è stato raggiunto da un decreto di giudizio immediato a firma della giudice Anna Paola Capano, al culmine di una escalation di episodi che stava iniziando a minare la serenità e l’equilibrio delle vittime.

Il caso copione ormai arcinoto per simili fatti, germoglia quando la donna decide di interrompere la relazione d’amore. Siamo a gennaio 2026. Ma l’uomo non si sarebbe arreso alle volontà della compagna tempestando di telefonate (anche con numeri di altri), messaggi, intimidazioni più o meno esplicite come quella di incendiare l’abitazione di famiglia e nonostante la fine della storia, l’uomo avrebbe preteso di intrattenere momenti intimi con la donna. Al suo rifiuto sarebbe stata rinchiusa in bagno; in altre circostanze lui l’avrebbe inseguita fin sotto casa dei suoi genitori dove si era rifugiata in più occasioni.

Purtroppo in questo scenario di violenza in cui è rimasta invischiata la donna, sarebbe rimasto coinvolto anche il figlio di 8 anni a cui l’uomo chiedeva informazioni della madre. Le persecuzioni, però, sarebbero state estese anche al suocero, reo di aver preso le difese della figlia dopo la fine della storia. L’episodio più grave si sarebbe configurato secondo una simile ricostruzione: un inseguimento per strada con l’auto in cui prendeva posto l’intera famiglia sfociato nella simulazione di un investimento nel disperato tentativo di bloccare il transito con direzione il commissariato di polizia di Galatina.

Condotte troppo gravi, a parere della giudice, che ha così firmato l’ordinanza sulla scorta di denunce, referto medico dell’ospedale di Galatina e trascrizioni audio prodotte nel corso delle indagini. Il processo si aprirà il 15 dicembre 2026davanti al giudice monocratico Michele Zaurito ma l’avvocato difensore Salvatore Rondine, nei prossimi 15 giorni, potrebbe depositare richiesta di abbreviato.