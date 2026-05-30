Treno diretto Lecce-Napoli, Caroppo: Promessa mantenuta. Storico traguardo per la mobilità della Puglia e del Salento

“Sono molto orgoglioso dell’attivazione, dal prossimo 1° luglio, del primo treno diretto Lecce-Napoli, un risultato a cui ho lavorato a lungo in questi mesi”, dichiara l’On. Andrea Caroppo, Vicepresidente della Commissione Trasporti alla Camera dei deputati. “A settembre scorso avevo annunciato, a seguito dell’attivazione del primo binario della nuova Cancello–Frasso Telesino, parte integrante della futura Lecce–Roma ad Alta Velocità, che non c’erano più ostacoli per dare vita al collegamento diretto tra Napoli e Bari e Lecce e che avrei fatto di tutto perché questo servizio partisse al più presto.

Oggi quella promessa è mantenuta. Con questo collegamento contribuiamo a scrivere una pagina importante della storia della mobilità della Puglia e del Salento, frutto di lavoro e impegno quotidiano.

Ringrazio l’ing. Strisciuglio, amministratore delegato di Trenitalia, per essere stato di parola e per aver messo a disposizione questa bella opportunità per la nostra regione, a partire da Lecce. È un atto di giustizia verso il nostro territorio e un passo importante per avere una Puglia e un Salento più vicini e più connessi e per dare così ai cittadini le stesse opportunità di mobilità del resto d’Italia”, conclude il deputato forzista, On. Andrea Caroppo.