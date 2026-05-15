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Esce oggi “Fulmini Blu”, il nuovo singolo di Nazareno Noia

Un piccolo meteorite tra i pianeti del suono contemporaneo. Il racconto di una generazione tra atmosfere techno e scrittura cantautorale

Cronaca e notizie da Lecce e provincia

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