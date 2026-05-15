Esce oggi “Fulmini Blu”, il nuovo singolo di Nazareno Noia

Linguaggio universale per eccellenza, la musica è lo spazio infinito in cui muoversi: un luogo senza confini in cui emozioni, visioni e identità trovano finalmente voce.

Ed è proprio in questo spazio che prende forma il talento di Nazareno Noia, giovane interprete dalla sensibilità rara, capace di trasformare ogni nota in racconto e ogni silenzio in attesa.

La sua musica non cerca semplicemente di essere ascoltata, ma chiede di essere vissuta. Attraverso sonorità autentiche e una scrittura istintiva, l’artista dal cuore salentino e dal talento universale costruisce un dialogo diretto con chi lo ascolta, muovendosi con naturalezza tra intensità emotiva e ricerca artistica. In un tempo dove regna la frenesia, in un panorama spesso segnato dall’omologazione, la sua voce emerge per autenticità e visione personale.

Un’estetica glam, colorata e visionaria (caschetto biondo, dettagli glitterati e immagini fuori dagli schemi) Nazareno Noia restituisce centralità all’identità e alla sensibilità individuale con una scrittura sincera, fluida e fortemente identitaria che, tra elettropop e indie elettronico, incontra atmosfere techno e vibrazioni dance senza rinunciare alla profondità dei testi e a una raffinata essenzialità negli arrangiamenti.

Fondamentale nel suo percorso artistico è la collaborazione con OZEY, producer con cui costruisce e sviluppa l’intero universo sonoro del progetto. Insieme hanno dato vita a un linguaggio musicale riconoscibile, dove elettronica contemporanea e sensibilità cantautorale convivono in costante equilibrio tra sperimentazione, emotività e ritmo incalzante.

Cantautore e DJ emergente, Nazareno Noia è un piccolo meteorite che attraversa i pianeti dell’elettronica con sonorità ibride e una ricerca artistica personale che lo ha portato a esibirsi in Italia e in Europa, in importanti club e venue milanesi, consolidando la propria presenza nella nightlife della città. Parallelamente alle performance live, ha dato vita ai progetti urbani “Nazareno Noia and Friends” e “Società della Noia”, spazi creativi nati dall’incontro tra musica, visione e condivisione.

Il 20 marzo 2026 esordisce con il singolo Colibrì, primo capitolo di un EP composto da sei tracce: un lavoro che riflette pienamente il suo codice espressivo, sospeso tra leggerezza sonora e profondità emotiva. La canzone ruota attorno alla metafora del “colibrì”, una creatura apparentemente libera e leggera che, in realtà, vola freneticamente quasi restando immobile. Un’immagine potente che diventa simbolo di tanti giovani costretti a rincorrere aspettative, relazioni e modelli di vita senza riuscire davvero ad avanzare.

La corsa continua, il “fiato corto”, la polvere alzata dal movimento diventano metafora di una società che spinge a competere senza concedere il tempo di ascoltarsi davvero. In contrapposizione a questa tensione costante emerge il bisogno di rallentare e cambiare prospettiva: “trasformare il passo di corsa in un passo di danza” diventa così il cuore del brano, un invito a vivere con maggiore autenticità e sensibilità.

Il 15 maggio esce il secondo brano, Fulmini Blu: una fotografia intensa per raccontare il desiderio, la memoria e il bisogno di sentirsi vivi dentro un mondo che corre veloce, dove “siamo scintille” nel motore del tempo e delle relazioni. Il testo si muove tra introspezione e movimento, alternando fragilità e forza vitale: l’amore diventa corrente elettrica, i corpi si trasformano in energia, mentre i “fulmini blu” rappresentano quelle scosse improvvise capaci di cambiare prospettiva, accendere il futuro e spingere a danzare nonostante le paure o le assenze. Dal punto di vista sonoro, il brano fonde sensibilità cantautorale ed elettronica contemporanea, mantenendo un equilibrio tra leggerezza ritmica e profondità emotiva. Fulmini Blu è un viaggio sensoriale, capace di unire vulnerabilità e impulso dance in un’unica vibrazione continua.

Entrambi i brani sono disponibili su Spotify e su tutte le piattaforme digitali dove il progetto musicale continua a prendere forma traccia dopo traccia, delineando un immaginario artistico coerente, riconoscibile e in continua evoluzione.

L’impronta estetica nasce dall’imprevisto, dalla casualità, da tutto ciò che accade fuori programma: dettagli invisibili che diventano ispirazione e si trasformano in suono, immagine ed emozione.

“Ho sempre pensato che certe canzoni si attraversano. Fulmini Blu è arrivata così, come una corrente sottile lungo la schiena, qualcosa che non controlli ma che riconosci. C’è un momento preciso ricorrente nei miei occhi in cui mi accorgo che tutto quello che siamo è transitorio, elettrico. Come se vivessimo dentro un grande meccanismo invisibile e ognuno di noi fosse solo una piccola accensione, una breve luce. Scintille, appunto. In questo brano ho cercato di restare vicino a quella sensazione: l’amore che ti svuota e ti riempie nello stesso gesto, il desiderio di capire qualcuno fino a perderci dentro il sonno, il corpo che reagisce prima ancora della coscienza. C’è qualcosa di molto fisico, quasi chimico. Anche il suono segue questa idea: la bobina di Tesla attraversa il pezzo come una presenza viva, non decorativa, elettrizzando ogni passaggio, come se la musica stessa fosse percorsa da una scarica inevitabile. Mi interessa quel punto in cui la percezione cambia: quando cammini contro il mondo e per un attimo hai l’illusione di farlo girare tu. Quando credi di poter prevedere i tramonti, senza sapere cosa si muove davvero nelle notti che li precedono. Forse questa canzone è solo un tentativo di restare in equilibrio su quella linea sottile tra controllo e abbandono. Di accettare che alcune cose non si possono trattenere, i ricordi, le persone, certe versioni di noi stessi. E allora resta questa energia che ci attraversa, anche quando non la comprendiamo. Resta il movimento. Resta una danza. E nel motore del mondo, continuo a pensare, che siamo tutti rapide e brillanti scintille. Colpa dei fulmini blu.”