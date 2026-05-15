A Lizzanello tre giorni di grande equitazione con il concorso ippico nazionale A

Dal 15 al 17 maggio il centro ippico SSD Colò di Lizzanello ospiterà un concorso ippico nazionale A, appuntamento di rilievo che richiamerà numerosi cavalieri e appassionati provenienti da diverse località. Le competizioni si svolgeranno per l’intera giornata, dalle 8.30 del mattino fino alle 19.30 circa, senza interruzioni, trasformando la struttura in un punto di riferimento per il mondo equestre salentino e nazionale.

L’evento si terrà negli spazi del centro ippico Colò, in contrada “Li Mori”, e offrirà non solo le gare sportive ma anche servizi e aree dedicate al pubblico e alle famiglie.

La struttura dispone infatti di ampi spazi verdi, tribune coperte e un parco giochi pensato per i più piccoli, oltre a un punto ristoro sempre operativo con pasti caldi, aperitivi e drink disponibili durante tutta la manifestazione. L’ingresso sarà libero per tutta la durata dell’evento, consentendo agli spettatori di assistere gratuitamente alle prove e vivere da vicino tre giornate all’insegna dello sport, dell’equitazione e dell’intrattenimento all’aria aperta.