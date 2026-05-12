Sandro Dino Panzera e Sandro Frisenda espongono i loro scatti nella mostra “Mathare, l’anima pulsante di una baraccopoli”

SAN CESARIO DI LECCE – Si apre giovedì 14 maggio 2026, alle 18, negli spazi della Distilleria di San Cesario di Lecce, la mostra fotografica “Mathare, l’anima pulsante di una baraccopoli”, con in esposizione oltre cinquanta immagini immortalate da Sandro Dino Panzera e Sandro Frisenda, accompagnate da quattro pannelli illustrativi.

L’iniziativa rientra nel progetto “Da qui si vede tutta la città”, con capofila Astràgali Teatro, è curata dall’associazione Tempo di Scatto, viene presentata da Giuliana Scardino, socia della stessa associazione insieme ai due fotografi, e introdotta dalla proiezione di un filmato, montato da Sara Saracino, che rende i contenuti delle foto ancora più realistiche. La mostra, realizzata con il supporto dei Soci della African Child Hope Foundation di Nairobi e della Blossom di Getto, intende portare a conoscenza il pubblico degli enormi problemi che milioni di persone affrontano quotidianamente vivendo nelle centinaia di baraccopoli sparse in tutto il mondo. Nello specifico Panzera e Frisenda prendono in considerazione Mathare, in Kenya, una delle più grandi baraccopoli dell’Africa.

L’allestimento divide il percorso espositivo in quattro parti distinte, iniziando dalla prima zona formata da foto in bianco e nero che evidenziano i disagi esistenti in queste strutture, per poi proseguire nella seconda area con le immagini a colori illustranti le attività di una delle associazioni, fino a concludere con la terza e la quarta parte che evidenziano quello che succede durante un’inondazione e ciò che resta dopo un incendio. Mathare conta oltre 500.000 abitanti che vivono in baracche realizzate con vecchie lamiere e legno, prive di ogni servizio igienico sanitario, energia elettrica e acqua potabile, mentre gli scarichi sono a cielo aperto e i reflui confluiscono nelle acque del fiume Nairobi che la attraversa. Nei vari periodi dell’anno la baraccopoli subisce diversi cataclismi dovuti alle inondazioni del periodo delle piogge e agli incendi durante il periodo secco. L’attività principale degli abitanti è la raccolta dei rifiuti di plastica e vetro da destinare al riciclaggio, ma numerose sono le associazioni umanitarie che cercano di rendere la loro vita, soprattutto quella dei bambini, meno ardua possibile.

La mostra resterà aperta al pubblico fino al 17 maggio, dalle 18 alle 20; la domenica sarà aperta anche dalle 10 alle 12.

“Da qui si vede tutta la città” è un progetto realizzato nell’ambito del Programma delle Politiche Giovanili della Regione Puglia e ARTI, vincitore del bando “Luoghi Comuni” in collaborazione con l’Amministrazione comunale di San Cesario e sostenuto da un ricco parterre associativo che vede come capofila Astràgali Teatro e come partner di progetto AVR Lab, Laboratorio di Realtà Aumentata dell’Università del Salento, TempoPresente aps, Centro Studi Phoné, l’Associazione fotografica Tempo di Scatto e l’Associazione culturale Petrolio.