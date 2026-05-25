Le Previsioni Meteo del 26 Maggio 2026

Puglia
Giornata all’insegna del tempo stabile su tutta la regione con cieli sereni al mattino e al più poco nuvolosi nel corso del pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite ovunque.
NAZIONALE
Tempo stabile al mattino con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Nel pomeriggio instabilità in aumento sui rilievi di Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia ed Emilia Romagna. Dalla serata fenomeni in esaurimento ovunque con ritorno di cieli per lo più sereni.
Condizioni di tempo asciutto al mattino sulle regioni del Sud con cieli sereni o poco nuvolosi. Nel pomeriggio locali piovaschi sulle zone interne della Sicilia, nuvolosità in aumento su Campania, Basilicata e Calabria ma senza fenomeni associati. Tornano condizioni di tempo asciutto ovunque in serata con ampie schiarite.