“I Borghi che Raccontano”: teatro immersivo e memoria collettiva nel cuore del Capo di Leuca

LEUCA (Lecce) – Un viaggio teatrale tra storia, identità e tradizioni popolari per trasformare i borghi del Capo di Leuca in scenari vivi di memoria e partecipazione collettiva. È stato presentato oggi, nella sede di Palazzo Adorno a Lecce, il progetto “I Borghi che Raccontano”, rassegna di teatro immersivo e narrazione territoriale che animerà l’estate salentina dal 24 maggio al 6 settembre.

L’iniziativa, ideata da Il Teatro delle Quinte ODV e patrocinata dalla Provincia di Lecce, prevede due appuntamenti a Patù, uno nel sito archeologico di Vereto e sei eventi teatrali diffusi tra Castrignano del Capo e le sue frazioni.

A illustrare il programma e la filosofia del progetto sono stati Valeria Ferraro, consigliera provinciale e vicesindaca di Castrignano del Capo con delega alla Cultura, Luigi Nicola Torricella, direttore artistico e presidente de Il Teatro delle Quinte ODV, e Antonio De Marco, presidente di Archeorete del Mediterraneo.

“I Borghi che Raccontano” nasce con l’obiettivo di restituire centralità culturale ai piccoli centri del Salento attraverso il linguaggio del teatro e della partecipazione emotiva. Non un semplice cartellone di spettacoli, ma un percorso esperienziale nel quale i borghi diventano essi stessi palcoscenico. Gli spettatori saranno infatti coinvolti in performance itineranti tra racconti popolari, archeologia, musica, ritualità e personaggi simbolici, in un intreccio continuo tra memoria e immaginazione.

Il progetto è realizzato in collaborazione con i Comuni di Castrignano del Capo e Patù e con Archeorete del Mediterraneo. Gli appuntamenti di Patù rientrano inoltre nel progetto “Storie Meridiane”, finanziato attraverso il Bando Borghi con fondi dell’Unione Europea – Next Generation EU e del Ministero della Cultura.

Il programma a Patù e Vereto

Il primo appuntamento è in programma domenica 24 maggio alle 16.45, con ritrovo in via Aldo Moro a Patù, per “Al tramonto con Lissia”, esperienza teatrale itinerante tra vicoli, pietre e muretti a secco guidata dalla figura evocativa di Lissia, sospesa tra leggenda e memoria popolare.

Domenica 31 maggio alle 19.45, con ritrovo presso Centopietre, il pubblico sarà invece protagonista della “Visita teatralizzata a Patù in compagnia di Liborio Romano”, percorso immersivo dedicato al celebre protagonista della storia meridionale, tra aneddoti e racconti del territorio.

Il momento centrale dell’intera rassegna sarà venerdì 12 giugno alle 17.45 con “Il respiro di Vereto – Riti, memoria e voce dei Messapi”, anteprima nazionale ambientata nel sito archeologico di Vereto. L’evento proporrà una grande esperienza teatrale e sensoriale ispirata alla civiltà messapica, ai culti ancestrali e alla spiritualità antica del territorio. Tra richiami rituali, figure simboliche e paesaggi sospesi, il pubblico vivrà un percorso immersivo dove teatro, natura e memoria si fonderanno in un’unica narrazione.

Gli eventi nel Capo di Leuca

Il circuito proseguirà tra i borghi e le frazioni di Castrignano del Capo con sei appuntamenti dedicati alla valorizzazione culturale del territorio attraverso il teatro immersivo e la memoria orale.

Il calendario prevede: il 28 giugno a Giuliano di Lecce, il 10 luglio a Castrignano del Capo, il 2 agosto a Salignano, l’11 agosto ancora a Castrignano del Capo, il 28 agosto a Santa Maria di Leuca e il 6 settembre l’evento conclusivo nel borgo di Castrignano del Capo. Ogni appuntamento sarà costruito come un’esperienza performativa itinerante tra vicoli, corti, tradizioni popolari e paesaggi simbolici del Capo di Leuca.

Tutti gli eventi sono gratuiti. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 3771141430.