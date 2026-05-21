Renata Fonte – Il coraggio delle scelte”: a Leuca teatro e memoria per educare alla legalità

SANTA MARIA DI LEUCA (Lecce) – Trasformare la memoria in uno strumento concreto di educazione civica, coinvolgendo le nuove generazioni in un’esperienza capace di unire arte, territorio e partecipazione consapevole. È questo l’obiettivo di “Renata Fonte – Il coraggio delle scelte. Teatro, memoria e legalità”, l’evento teatrale e formativo in programma venerdì 22 maggio nella suggestiva cornice di Villa Meridiana, a Santa Maria di Leuca.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Castrignano del Capo e dall’associazione Il Teatro delle Quinte ODV, con il patrocinio della Provincia di Lecce, è stata presentata questa mattina a Palazzo Adorno, a Lecce. L’evento rientra nel programma della Settimana della Legalità e coinvolgerà circa 70 studenti della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “Vito De Blasi” di Gagliano del Capo – Castrignano del Capo. La partecipazione sarà comunque gratuita e aperta alla cittadinanza, con la presenza di istituzioni, autorità civili e rappresentanti del territorio.

Il progetto è dedicato alla memoria di Renata Fonte, simbolo di impegno civile, tutela del territorio e responsabilità morale. Attraverso un percorso immersivo tra teatro e riflessione collettiva, gli studenti saranno chiamati a confrontarsi con il valore delle scelte quotidiane e con il significato autentico della legalità.

A illustrare i dettagli dell’iniziativa sono intervenuti Valeria Ferraro, consigliera provinciale e vicesindaca del Comune di Castrignano del Capo, l’assessora alle Politiche sociali Cosima De Maria, il direttore artistico de Il Teatro delle Quinte ODV Luigi Nicola Torricella, la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo “Vito De Blasi” Pamela Maria Luigia Licchelli e l’attrice Erika Elia.

Sarà proprio Erika Elia a interpretare la figura di Renata Fonte in un intenso percorso performativo costruito tra parola, memoria e presenza scenica. Attraverso una recitazione essenziale ed emotiva, l’attrice porterà in scena non soltanto il profilo pubblico dell’amministratrice, ma anche la sua dimensione più intima e umana: quella di donna, madre e cittadina che ha scelto di non restare in silenzio.

A partire dalle 9.30, Villa Meridiana si trasformerà in uno spazio teatrale itinerante tra giardini, ambienti storici e spazi esterni. Monologhi, letture, musica dal vivo e momenti performativi accompagneranno gli studenti in un viaggio emotivo e formativo sui temi della legalità, del coraggio e della responsabilità individuale.

Particolare attenzione sarà dedicata al coinvolgimento diretto dei ragazzi, chiamati non soltanto ad assistere allo spettacolo, ma a viverlo in prima persona attraverso momenti di riflessione e confronto. La mattinata si concluderà infatti con un dibattito finale pensato per stimolare una consapevolezza autentica sul valore della legalità nella vita quotidiana.