La Luiss Guido Carli sceglie il comune di Secli’

La LUISS “GUIDO CARLI” sceglie Seclì

Il Comune di Seclì è stato scelto dalla Luiss Guido Carli – attraverso il centro di ricerca LEAP (Luiss Research Center for European Analysis and Policy) – per ospitare un importante percorso di partecipazione civica dedicato ai temi dell’innovazione, della politica industriale e dell’intelligenza artificiale.

La proposta di collaborazione rappresenta un riconoscimento prestigioso per Seclì e per l’azione amministrativa guidata dal sindaco Andrea Finamore. Il progetto rientra nelle attività del Jean Monnet Centre of Excellence on EU Inclusive Open Strategic Autonomy, cofinanziato dall’Unione Europea, e coinvolgerà un gruppo di cittadini selezionati che prenderanno parte a una vera e propria “Giuria dei Cittadini sull’Innovazione e la Politica Industriale”.

Il percorso si svilupperà attraverso incontri pubblici, momenti di confronto e attività di approfondimento coordinate dai ricercatori della Luiss. Al termine dei lavori, i cittadini elaboreranno raccomandazioni ufficiali da sottoporre all’amministrazione comunale ed alle istituzioni nazionali.

«La scelta della Luiss di puntare su Seclì ci riempie di orgoglio e conferma che anche un piccolo comune del Sud può diventare laboratorio di idee, innovazione e buona amministrazione», dichiara il sindaco Andrea Finamore. «Essere individuati da una delle università più prestigiose d’Italia per un progetto europeo di alto profilo significa che il lavoro serio, concreto e dinamico che stiamo portando avanti viene riconosciuto anche fuori dal territorio».

Il primo cittadino sottolinea inoltre il valore politico e culturale dell’iniziativa: «Parlare di intelligenza artificiale, innovazione e partecipazione civica direttamente con i cittadini significa costruire una comunità più moderna e consapevole. Noi vogliamo che Seclì sia protagonista del cambiamento, non spettatrice».

Finamore evidenzia anche l’importanza strategica dell’apertura del Comune verso il mondo universitario e istituzionale: «Negli ultimi anni abbiamo lavorato per creare relazioni, opportunità e credibilità. Questo progetto dimostra che i piccoli centri possono dialogare con realtà nazionali e internazionali di altissimo livello. Seclì viene scelta perché oggi è un Comune vivo, credibile e amministrativamente affidabile».

L’amministrazione comunale garantirà il supporto logistico e organizzativo necessario allo svolgimento delle attività, promuovendo il coinvolgimento della cittadinanza e delle realtà associative locali.

«Vogliamo che i giovani di Seclì comprendano che il futuro si costruisce qui, con idee, competenze e partecipazione», conclude il sindaco. «La scelta amministrativa di valorizzare cultura ed innovazione sta portando i suoi frutti, accendendo un faro sulla nostra piccola comunità che, grazie proprio a questa identità, si è trovata ad essere “conosciuta” anche da realtà che prima avrebbero certamente guardato altrove. È il segnale che il percorso intrapreso è quello giusto e, evidentemente, è considerato un esempio positivo nel Salento e in Puglia».

Nei prossimi mesi saranno comunicate le modalità di partecipazione e selezione dei cittadini coinvolti nel progetto.