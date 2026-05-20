Il Luogotenente Edoardo Petrella insignito della Medaglia Mauriziana

Il Luogotenente c.s. Edoardo Petrella, in servizio presso la Tenenza di Tricase, ha ricevuto la Medaglia Mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare, uno dei più prestigiosi riconoscimenti conferiti dallo Stato italiano ai militari che hanno dedicato cinquant’anni di servizio alla Repubblica.

Arruolato nel 1987, Petrella ha svolto una lunga carriera operativa tra Milano, Catanzaro, Otranto e Tricase, distinguendosi in attività investigative di rilievo: contrasto ai traffici illeciti nel Canale d’Otranto, operazioni contro l’immigrazione clandestina, indagini sulle frodi carosello e sulla commercializzazione illecita di prodotti petroliferi, ha partecipato anche alle operazioni legate all’emergenza Albania e Kosovo, ricevendo diversi riconoscimenti morali. Encomiato solennemente oggi riceve una delle più prestigiose medaglie.