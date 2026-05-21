“Solo” di Giorgia Santoro per Armonie al Castello al Carlo V di Lecce. Due gli appuntamenti domenicali inseriti nel programma di Cortili Aperti

LECCE – La visita guidata in musica con il flauto di Giorgia Santoro e le iniziative inserite nel programma di Cortili Aperti: è questo il programma per il fine settimana al Castello Carlo V di Lecce, previsto all’interno del progetto di gestione Open Castle.

Sabato 22 maggio, per “Armonie al Castello”, l’iniziativa che permette di scoprire sale e ambienti dell’opera fortificata più grande di Puglia accompagnati dalla musica dal vivo, protagonista sarà la flautista Giorgia Santoro che, nei turni di visita delle 17 e delle 18.30, proporrà ai partecipanti una performance per flauto solo, un viaggio nel tempo tra barocco e novecento, attraverso le più belle pagine della letteratura flautistica.Il costo del biglietto per visita e concerto è di 15 euro, la durata è di 1 ora e 15 minuti.

Promossi da Castello Svevo di Bari – Direzione regionale Musei nazionali Puglia e Open Castle, gli appuntamenti “Armonie al Castello” rientrano nella rassegna artistica “Voci e Suoni tra le mura”, con la direzione artistica di Massimo Donno, realizzata in collaborazione con l’Associazione Art&Lab Lu Mbroia: come in antichità le stanze risuonavano, grazie a menestrelli e cantastorie, di suoni e armonie che intrattenevano coloro che vi risiedevano, così i visitatori potranno ammirare la Sala del Trono, oggi dedicata alla regina Maria d’Enghien, la torre medievale, le prigioni con i graffiti incisi per secoli da chi le occupava, le gallerie sotterranee, accompagnati da suggestive melodie per vivere un’esperienza immersiva che, oltre all’arricchimento culturale, avrà una forte connotazione emotiva e coinvolgente.

Domenica 24 maggio, il Castello Carlo V partecipa alla XXXI edizione di Lecce Cortili Aperti, la giornata nazionale promossa dall’Associazione Dimore Storiche Italiane, dedicata alla scoperta del patrimonio storico e culturale.

Due gli appuntamenti gratuiti ospitati nella Piazza d’Armi tra teatro, musica e danza.

Alle ore 9.30 andrà in scena la performance artistica “Mi richiama talvolta la tua voce”, dedicata alla figura femminile dal mito ai nostri giorni: circa 35 studenti del Liceo Scientifico Statale Giulietta Banzi-Bazoli daranno vita a un percorso emozionante in cui teatro, danza e musica si intrecciano attraverso letture, scrittura creativa, coreografie e reinterpretazioni del repertorio melodico italiano.

Nel pomeriggio, alle ore 17.45, spazio alle sonorità popolari del Salento con “Corezzichì – Pizzica e suoni del Salento”.La musica di Daniela Damiani, Ernesto Seclì e Luigi Marra accompagnerà le danze di Serena D’Amato in uno spettacolo coinvolgente tra pizziche, stornelli, canti d’amore e tradizione popolare.

Il Castello Carlo V è aperto al pubblico tutti i giorni salvo il lunedì con turni di visite guidate quotidiani alle 10.30, 11.30, 12.30, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 (ticket intero 10 euro, ridotto 6 euro, gratuito fino a 11 anni).

Si ricorda che, presentando il ticket d’ingresso dell’Anfiteatro romano di Piazza Sant’Oronzo, si ha diritto all’accesso al tour di visita del Castello Carlo V a 8 euro invece di 10.

Le info complete sulle visite e sulle attività al Castello Carlo V sul sito www.ilcastellodilecce.it. A questo link è possibile trovare tutti i canali sui quali seguire le attività del Castello Carlo V di Lecce: linktr.ee/carlovlecce.

Il progetto di partenariato speciale pubblico-privato “Open Castle” è un’associazione temporanea di imprese composta da The Monuments People SCS ETS, Consorzio Sale della Terra, Cooperativa Socioculturale SCS, che da ottobre 2025 – con il sostegno della Fondazione CON IL SUD e numerosi partner di progetto – affianca il Castello Svevo di Bari – Direzione regionale Musei nazionali Puglia nella gestione del Castello Carlo V.