Movida, gestori divisi sulla “premialità”: per alcuni è un’opportunità, per altri costi insostenibili

LECCE – La nuova stretta sulla movida leccese accende il confronto tra i gestori dei locali, divisi tra chi considera il regolamento uno strumento necessario per riportare ordine e sicurezza nel centro cittadino e chi invece teme un ulteriore colpo economico per attività già in difficoltà. Il testo, che dovrà essere approvato prima in commissione e poi in Consiglio comunale, punta a rivoluzionare la gestione della notte nel capoluogo salentino con limitazioni severe sulla vendita di alcolici, chiusure obbligatorie per market e alimentari e un sistema di sanzioni durissimo per chi non rispetterà le regole. Il provvedimento interesserà in particolare le aree considerate di maggiore pregio urbano e monumentale, dal centro storico alla zona di piazza Mazzini fino ai pressi della stazione ferroviaria. Qui market e attività alimentari dovranno chiudere obbligatoriamente dalle 22 alle 6 del mattino. Nelle altre zone della città, invece, sarà vietata la vendita di alcolici nelle ore notturne. L’amministrazione punta così a contrastare il consumo incontrollato di bevande per strada e a ridurre degrado, schiamazzi e problemi di ordine pubblico legati alla movida.

Il regolamento introduce anche il divieto assoluto di vendita di alcolici per asporto tra le 22 e le 6. I locali autorizzati potranno continuare a somministrare bevande, ma esclusivamente per il consumo immediato all’interno del pub o negli spazi esterni regolarmente autorizzati. Stop quindi a bottiglie e bicchieri acquistati per strada e consumati passeggiando tra le vie della città. Nel mirino finiscono anche le promozioni considerate troppo aggressive, come i cosiddetti “cicchetti a un euro”, ritenuti un incentivo all’abuso di alcol soprattutto tra i più giovani.

Le nuove norme coinvolgeranno non solo pub e minimarket, ma anche ambulanti itineranti, circoli privati e camioncini dello street food. Per questi ultimi sarà consentita la consumazione sul posto, ma non l’asporto di alcolici. Previsto inoltre un sistema sanzionatorio molto pesante: chi venderà alcolici da asporto tra le 22 e la mezzanotte rischierà multe da 100 a 500 euro, mentre dalla mezzanotte alle 6 le sanzioni potranno arrivare fino a 20mila euro. Oltre alle multe scatteranno anche sospensioni dell’attività da uno a tre giorni già alla prima violazione e fino a quindici giorni in caso di recidiva. Tre infrazioni nell’arco di diciotto mesi potranno persino portare alla revoca della licenza commerciale.

A dividere maggiormente gli operatori è soprattutto il meccanismo della “premialità” pensato dal Comune: i locali che garantiranno servizi di sicurezza privata attraverso steward e vigilanti potranno ottenere due ore in più di apertura, chiudendo alle 3 anziché all’una di notte. Una misura che alcuni considerano una forma di responsabilizzazione e altri invece un costo insostenibile. Danilo Stendardo, titolare dello storico pub “66 Road”, difende apertamente il nuovo impianto del regolamento. “Delle nuove regole per la movida se n’è parlato in Confcommercio – spiega – Per me non cambia nulla: sono stato uno dei primi a puntare sui vigilanti privati per garantire la sicurezza durante la notte. In questo modo tutti quelli che vorranno restare aperti fino alle 3 dovranno contribuire”. Secondo Stendardo il cuore del problema resta soprattutto la vendita incontrollata di alcolici da parte di alcune attività commerciali. “Lo spirito del nuovo regolamento è quello di impedire che le attività di vicinato somministrino alcolici durante la notte. Ci sono alcune attività che lavorano come dei pub senza avere alcuna autorizzazione. Ora si inaspriscono le sanzioni. Non è giusto vendere alcolici in questo modo”.

Più articolata la posizione di Daniele Vetrugno, proprietario del “Cantiere”. “Credo sia un regolamento che prova a trovare un equilibrio tra il diritto al divertimento e il rispetto della città e dei residenti – spiega – La presenza degli steward può sicuramente aiutare nella gestione e nella sicurezza, ma come sempre sarà fondamentale il buon senso da parte di tutti: operatori, clienti e istituzioni”. Vetrugno sottolinea come il suo locale abbia già scelto da tempo di investire sulla sicurezza privata indipendentemente dagli obblighi previsti dal Comune. “Al Cantiere abbiamo sempre scelto di lavorare con personale di sicurezza soprattutto nei momenti di maggiore affluenza. È una scelta legata al senso di responsabilità, alla tutela del locale, dei clienti e del lavoro che facciamo ogni giorno. Credo che organizzazione, controllo e sicurezza siano aspetti fondamentali per gestire in maniera seria la movida”.

Di tutt’altro tenore le critiche di Francesco Virgulto, gestore del “New Paolone” di via Ascanio Grandi, che teme ripercussioni economiche soprattutto per i piccoli esercenti. “Sono molto perplesso per queste nuove proposte di modifica al regolamento della movida: non tutti possiamo permetterci di pagare 100 euro al giorno per la sicurezza. Così siamo costretti a chiudere prima rispetto a chi ha più risorse”. Virgulto racconta anche che alcuni operatori starebbero valutando soluzioni alternative per evitare ulteriori spese. “Ho saputo che qualche mio collega sta provando a prendersi il brevetto per fare tutto, ma come farà? Dovrà stare sulla soglia del locale e contemporaneamente occuparsi della gestione? Noi non navighiamo nell’oro e non possiamo caricarci di ulteriori costi in tempi così difficili”.+

Sulla stessa linea Roberto Miceli, titolare di “Ammore” nella Galleria Mazzini. “I costi delle materie prime sono lievitati ed è diventato difficile andare avanti. Questo regolamento ci impone ulteriori esborsi di denaro”. Miceli spiega che il suo locale utilizza già personale di sicurezza in alcune serate particolarmente affollate, ma ritiene impossibile sostenere quella spesa ogni notte. “La zona Mazzini la sera si svuota e tenere aperto fino alle 3 significa presidiare l’area, ma chiederci di mettere la security ogni volta è troppo costoso”.

Di segno opposto, invece, la posizione del titolare dell’“Alibi Creative Lounge” di piazzetta Santa Chiara, che considera conveniente il sistema della premialità. “C’è un dialogo aperto con Comune, Prefettura e Confcommercio. C’è la possibilità di allargare l’orario con un piccolo sforzo: l’anno scorso ci hanno chiesto 100 euro al mese, una fesseria”. Per il gestore i vantaggi economici superano nettamente i costi aggiuntivi. “Se metto sulla bilancia una cifra per lavorare due ore in più la notte con i turisti, non ci vuole un commercialista per capire che ci guadagno, soprattutto in estate. Meglio così che chiudere all’una”.