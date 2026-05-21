Addio al pediatra Vittorio Terzi: dolore e commozione tra Arnesano e Leverano

SALENTO – La scomparsa improvvisa del dottor Vittorio Terzi ha suscitato profondo cordoglio nelle comunità di Arnesano, suo paese d’origine, e di Leverano, dove da anni esercitava con dedizione la professione di pediatra.

La notizia della sua morte ha colpito duramente centinaia di famiglie che nel tempo avevano affidato al medico non solo la salute dei propri figli, ma anche un rapporto umano fatto di ascolto, sensibilità e vicinanza. Numerosi i messaggi di affetto e riconoscenza condivisi in queste ore, insieme all’immagine del cartello esposto nel suo studio medico, diventato simbolo della sua visione educativa e del suo approccio alla vita.

Nel testo, il dottor Terzi invitava i genitori a educare i figli al coraggio, alla libertà e alla ricerca autentica della felicità: un’esortazione a coltivare sogni, ad accettare le sconfitte come occasione di crescita e a vivere pienamente la propria esistenza, senza paura del futuro né conformismi.

I funerali si sono svolti nelle scorse ore ad Arnesano, dove amici, colleghi e cittadini hanno partecipato con commozione all’ultimo saluto.

Nel frattempo, il Comune di Leverano ha diffuso un avviso rivolto alle famiglie dei pazienti del dottor Terzi, comunicando l’attivazione di una soluzione temporanea per l’assistenza pediatrica. Fino al 20 giugno, infatti, i pazienti potranno fare riferimento alla dottoressa Lucia Grazia Tricarico, pediatra in servizio a Porto Cesareo.