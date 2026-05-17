L’almanacco di oggi 17 maggio

Il Santo del giorno: San Pasquale Baylon. Proverbio del giorno di Mesciu Ronzu: Quannu la vurpe nu ‘rria all’uva dice che è acerba. Significato: Quando la volpe non arriva all’uva, dice che è acerba.
– Sono nati in questo giorno
1445 Sandro Botticelli
1936 Dennis Hopper
1961 Enya
1965 Corrado Guzzanti
– Proverbio
Quattro cose corrompono la giustizia: timore, amore, odio e denaro
– Accadde oggi
1840 muore a Nizza il compositore e violinista Niccolò Paganini
1949 il governo britannico riconosce la repubblica d’Irlanda
1993 la Intel presenta il nuovo tipo di processore “Pentium”
1995 Jacques Chirac presta giuramento come presidente della repubblica francese. Il suo predecessore, Francois Mitterrand è rimasto in carica per 14 anni
– Scoperte
1987 Thomas Starzl esegue il primo trapianto di intestino con successo