Il fenomeno Top Orange: da Zollino all’Italia

In un panorama gastronomico come quello salentino, dove il pasticciotto regna sovrano, esiste una “sfidante” che negli ultimi anni ha saputo conquistare i palati di tutta Italia, partendo da un piccolo laboratorio di Zollino, nel cuore della Grecìa Salentina. Parliamo della Sibilla, la creazione iconica della pasticceria Top Orange di Paolo Tondi e della moglie Romina. Non è solo un dolce; è un caso studio di come la tradizione possa essere reinventata con eleganza e un pizzico di mistero.

A prima vista, la Sibilla si presenta come una cupola di pasta di mandorle dorata e invitante. Ma è al primo morso che si svela il segreto che l’ha resa celebre. La struttura è un gioco di consistenze e sapori che si fondono in un’esperienza sensoriale completa: il guscio è formato da una gustosissima pasta di mandorla, che racchiude il tesoro interno senza risultare pesante. Il cuore ha una crema vellutata, la cui ricetta è custodita gelosamente e si basa su aromi classici ma raffinati. La Sibilla è famosa per il suo equilibrio; non è mai eccessivamente dolce, permettendo alle note di vaniglia o di agrumi di emergere con chiarezza. Il nome evoca figure mitologiche, profetesse capaci di guardare oltre il velo del presente. Scegliere un nome così altisonante per un dolce è una dichiarazione d’intenti: assaggiarla significa scoprire un segreto, vivere un momento divinatorio di puro piacere. Zollino è un borgo di poche anime, noto per i suoi legumi (il pisello nano) e per la sua anima grika. Tuttavia, oggi molti viaggiatori deviano il proprio itinerario verso questo comune per un unico motivo: fare tappa da Top Orange, dalle bontà di Paolo e Romina.

La famiglia dietro questo successo ha saputo trasformare una pasticceria di provincia in una meta di “pellegrinaggio” gourmet. La Sibilla non è rimasta confinata entro le mura del laboratorio; grazie a una distribuzione attenta e a una comunicazione efficace (e al passaparola dei turisti stregati), oggi è un prodotto riconosciuto nelle boutique gastronomiche di Milano, Roma e oltre. Il segreto del successo? La costanza. In un mondo di produzione industriale, la Sibilla mantiene quel sapore di “fatto stamattina”, unendo la precisione tecnica alla passione artigianale.

E che Top Orange sia un’istituzione a Zollino lo dice anche la corposa rassegna stampa conservata in pasticceria: media nazionali e locali ne parlano. Vip, in vacanza in Salento e semplici turisti fanno tappa ogni anno da Paolo Tondi per degustare la famosa Sibilla. All’interno del locale le pareti tappezzate di foto ne danno testimonianza. Questo dolce è la dimostrazione che l’eccellenza non ha bisogno di grandi metropoli per nascere, ma solo di ottime materie prime, di mani sapienti, di passione e di arte.