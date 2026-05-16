L’almanacco di oggi 16 maggio

Il Santo del giorno: Sant’Ubaldo. Proverbio del giorno di Mesciu Ronzu: Nu fare mai lu passu cchiù lengu de l’anca toa. Significato: Non fare mai il passo più lungo della tua gamba.
– Sono nati in questo giorno
1905 Henry Fonda
1953 Pierce Brosnan
1966 Janet Jackson
1970 Gabriela Sabatini
– Proverbio
Uomo che giura, cavallo che suda e a donna piangente non gli creder niente
– Accadde oggi
1770 Maria Antonietta, 14 anni, sposa il futuro re di Francia Luigi XVI, 15 anni
1975 È giapponese la prima donna sulla vetta del monte Everest. Si chiama Junko Tabei
1994 Jacqueline Kennedy-Onassis viene ricoverata per sottoporsi ad un trattamento anti-cancro
– Scoperte
1983 Joel Cooper esegue il primo trapianto di polmone con lunga sopravvivenza