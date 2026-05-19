Lavori Aqp per migliorare il servizio. Possibili disagi in alcune vie dell’abitato di Uggiano La Chiesa

UGGIANO LA CHIESA (Lecce) – Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio nell’abitato di Uggiano La Chiesa (LE). I lavori riguarderanno l’inserzione di opere acquedottistiche.
Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere la normale erogazione idrica il giorno 21 maggio 2026 in via Filzi, via A. Diaz via Nino Bixio, via P. Maroncelli, via Flli. Rosselli e nelle vie limitrofe dell’abitato di Uggiano La Chiesa (LE).
La sospensione avrà la durata di 4 ore, a partire dalle ore 08:00 con ripristino alle ore 12:00.
Disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.
Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.