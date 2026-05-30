Leverano in Fiore, domani il gran finale della 43ª edizione

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LEVERANO (Lecce) – Si concluderà domani la 43ª edizione di Leverano in Fiore, la manifestazione che da oltre quattro decenni celebra l’identità florovivaistica del territorio e trasforma il centro storico di Leverano in uno straordinario percorso immersivo tra arte, natura, cultura e partecipazione.

L’edizione 2026, dedicata al tema “Connessioni”, ha raccontato il legame profondo tra persone, comunità, lavoro, territorio e cultura, valorizzando il ruolo del florovivaismo come patrimonio economico, sociale e identitario del Salento. Un tema che ha ispirato installazioni, eventi, percorsi artistici e momenti di confronto, offrendo ai visitatori un’esperienza coinvolgente e ricca di significati.

L’evento è organizzato dall’Associazione Leverano in Fiore, presieduta da Antonio Paglialunga, che riunisce oltre 300 aziende florovivaistiche del territorio, insieme all’associazione Leverano in Fiore Giovani, che coinvolge le nuove generazioni del comparto rappresentate dai figli degli imprenditori florovivaisti. Fondamentale la collaborazione con il Comune di Leverano e con la Camera di Commercio di Lecce, guidata dal presidente Mario Vadrucci, che sostiene e accompagna la crescita della manifestazione, ormai punto di riferimento per il settore a livello nazionale e internazionale.

Straordinaria la cerimonia inaugurale che ha aperto la manifestazione, con uno spettacolo di luminarie artigianali in musica insieme a Mariano Lights. Il taglio del nastro è stato affidato al Prefetto di Lecce, alla presenza delle istituzioni civili e militari, delle autorità del territorio, dei partner dell’evento, delle associazioni di categoria e di migliaia di visitatori, confermando ancora una volta il ruolo di Leverano in Fiore come una delle principali vetrine del comparto florovivaistico italiano.

Cuore internazionale della manifestazione è ancora una volta Arteflorando, il concorso di floral design della Ivan BerghFloral School che rappresenta uno degli appuntamenti più prestigiosi del panorama europeo. L’edizione 2026, dedicata al tema “La Dolce Vita”, vede la partecipazione di 14 floral designer provenienti da numerosi Paesi del mondo e il coinvolgimento di circa 140 fioristi provenienti da quattro continenti. Oltre 50 installazioni floreali hanno impreziosito vicoli, piazze e corti del centro storico, trasformando Leverano in una grande galleria d’arte a cielo aperto.

A valutare le opere e le prove in concorso una giuria internazionale composta da MariosVallianos, Simon Ogrizek e Tom De Houwer, professionisti di assoluto prestigio nel panorama mondiale del floral design.

Grande interesse da parte del pubblico ha suscitato l’installazione dedicata all’Arma dei Carabinieri, realizzata dalla direttrice artistica Annamaria Spedicato, tra le opere più apprezzate e fotografate dell’intera manifestazione, simbolo del legame tra istituzioni, territorio e comunità.

Particolarmente significativo anche il percorso dedicato alla solidarietà e all’inclusione sociale. Attraverso il coinvolgimento di associazioni, enti e realtà del terzo settore, Leverano in Fiore ha promosso iniziative rivolte alle persone con disabilità e alle fasce più fragili della popolazione, confermando la volontà di coniugare la bellezza delle installazioni floreali con un forte messaggio di partecipazione e coesione sociale.

Domani sera si terrà il momento più atteso della manifestazione con la proclamazione dei vincitori di Arteflorando. Saranno inoltre premiati i protagonisti del concorso parallelo riservato alle aziende florovivaistiche locali, che hanno contribuito a rendere unico il percorso espositivo con le loro creazioni e installazioni. Un riconoscimento al talento, alla professionalità e alla capacità innovativa di un comparto che rappresenta una delle eccellenze produttive più importanti del territorio.

Con la giornata conclusiva di domani calerà il sipario su un’edizione che ha saputo unire arte, impresa, internazionalizzazione, inclusione e promozione del territorio, confermando Leverano in Fiore come uno degli eventi più importanti e rappresentativi del panorama florovivaistico italiano ed europeo.

Calendario eventi musicali – Leverano in Fiore

30 maggio 2026

Piazza Roma – ore 20:30: Cool Plecs

Un mix esplosivo di ritmo, ironia e contaminazioni musicali.

Via Lunga – ore 20:30: V-ITA (Vibrazioni Italiane)

Le più belle vibrazioni della musica italiana in chiave live.

Via San Cosimo – ore 20:30: Alessandro Dell’Anna

Jazz, folk e reinterpretazioni d’autore.

Piazza Roma – ore 22:30: Giorgio Paladini DJ Set

Gran finale tra groove, elettronica e musica sotto le stelle.

KIOSTRO Leverano in Fiore Giovani e The Factory presentano: – Uno spazio un’esperienza una festa presso il Chiostro del Convento, con “A Morte l’Amore” e “Mundial”

31 maggio 2026

Piazza Roma – ore 19:00: DESTRO

Atmosfere elettroniche e contemporanee per l’apertura della serata.

Piazza Roma – ore 20:30: Feedback Blues

Un viaggio sonoro tra blues ed energia live.

Via Lunga – ore 20:30: GNU Duo

Musica d’autore e sonorità senza tempo.

Via San Cosimo – ore 20:30: Paola Liaci Duo

Eleganza vocale e interpretazioni raffinate.

KIOSTRO Leverano in Fiore Giovani e The Factory presentano: Flowers Party e DjSet

Come nella precedente edizione, ci sarà un’area food centrale per godere delle prelibatezze del territorio.