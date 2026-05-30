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Leverano in Fiore, domani il gran finale della 43ª edizione

Domani il gran finale della manifestazione dedicata al tema "Connessioni": oltre 50 installazioni floreali, 140 fioristi da quattro continenti, il concorso internazionale Arteflorando

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