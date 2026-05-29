Non ce l’ha fatta il 59enne, caduto dallo scooter, dopo aver accusato un malore improvviso

Gallipoli – Non ce l’ha fatta, purtroppo, Giovanni Tricarico, 59enne gallipolino che una decina di giorni fa, mentre era alla guida del suo scooter, aveva accusato un improvviso malore. Da qui la perdita del controllo del mezzo a due ruote e la caduta rovinosa sull’asfalto della strada che costeggia il lungomare Galileo Galilei, a Gallipoli.

Dai rilievi effettuati, non è risultato coinvolto nell’incidente nessun altro mezzo.

L’incidente si è verificato il 19 maggio scorso. Ferito, l’uomo aveva ricevuto i primi soccorsi dai passanti e poi era stato immediatamente portato con l’ambulanza del 118, in codice rosso, in ospedale. Le sue condizioni, apparse subito molto preoccupanti, negli ultimi giorni si sono aggrevate ulteriormente e i medici non hanno potuto, purtroppo, salvargli la vita. Oggi, infatti, si è registrato il decesso di Tricarico.

Nella Città Bella grande è l’emozione per questa morte assurda. E tra le reazioni di cordoglio c’è anche quella espressa dal nuovo primo cittadino di Gallipoli, eletto appena pochi giorni fa. «Ciao Giovanni caro – ha scritto Flavio Fasano, pubblicando anche una foto del 59enne – Non ci sono parole per descrivere il dolore. Sentitissime condoglianze alla tua adorata mamma ed ai familiari tutti».