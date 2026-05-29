Vandalizzati i pannelli del Museo diffuso installati un mese fa, la condanna del sindaco

Cavallino (Lecce) – Hanno colpito e distrutto i pannelli in metallo installati, appena un mese fa, presso il Museo Diffuso di Cavallino. I pannelli, realizzati con l’obiettivo di raccontare la storia del sito messapico – luogo di studio, ricerca, scavo nonché meta di visite turistiche – e di valorizzare il percorso culturale e identitario del Museo, rappresentano uno strumento importante di conoscenza, promozione e memoria collettiva.

L’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Bruno Ciccarese Gorgoni, esprime profondo rammarico e ferma condanna per gli atti vandalici compiuti da ignoti.

“Quanto accaduto è un gesto deplorevole e incomprensibile che ferisce il patrimonio culturale della nostra Città e lede il rispetto del lavoro svolto per valorizzare un luogo che appartiene a tutti – dice il primo cittadino – Il Museo Diffuso nasce per raccontare la millenaria storia di Cavallino e renderla accessibile ai cittadini, ai giovani e ai visitatori. Colpire questi luoghi, in qualunque modo, significa colpire l’identità stessa della comunità. L’Amministrazione comunale provvederà nei prossimi giorni alla verifica dei danni e al ripristino dei pannelli vandalizzati, confidando anche nella collaborazione dei cittadini affinché episodi simili non abbiano più a ripetersi. Si rinnova, inoltre – conclude il sindaco Ciccarese Gorgoni – l’invito a custodire e rispettare il patrimonio pubblico e culturale, bene comune che rappresenta la memoria del territorio e un investimento per il futuro delle nuove generazioni”.