A Trepuzzi la cultura si fa solidarietà: arriva “La rosa di Gaza” tra poesia, musica e impegno umanitario

TREPUZZI (Lecce) – Venerdì 29 maggio, alle ore 19:00, l’Auditorium dell’Associazione “BlaBlaBla” (via Torquato Tasso, 39 – Zona Santi) ospiterà un appuntamento di alto valore culturale e sociale dal titolo “La rosa di Gaza”. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di presentare l’omonima antologia poetica (edita da Les Flâneurs), curata da Alessandro Cannavale, Luca Crastolla e Lucia Cupertino. Un volume prezioso che raccoglie 50 componimenti scritti da dieci giovani poetesse palestinesi. Studentesse, professioniste, madri: un racconto tutto al femminile in cui la donna, fonte di vita, resiste agli orrori della guerra attraverso la forza della parola.

L’evento è organizzato dagli attivisti del Movimento 5 Stelle di Trepuzzi in collaborazione con l’Associazione Mani Solidali, da tempo radicata nel territorio e costantemente dedita a tematiche di rilievo sociale.

Questa iniziativa riflette l’impegno che il Movimento 5 Stelle porta avanti con coerenza a livello nazionale, esprimendo costante solidarietà al popolo palestinese e condannando fermamente l’eccidio in corso sia nelle piazze che nelle aule del Parlamento. Portare la voce di queste giovani poetesse a Trepuzzi rappresenta la naturale prosecuzione di una mobilitazione basata, da sempre, sui principi di umanità, pace e giustizia.

A testimonianza della rilevanza dell’appuntamento, la serata si aprirà con i saluti istituzionali di Cristian Casili (Vicepresidente del Consiglio della Regione Puglia e Assessore al Welfare), dell’On. Leonardo Donno (Deputato della Repubblica) e del Coordinatore per la Provincia di Lecce del Movimento 5 Stelle, Iunio Valerio Romano.

Subito dopo l’apertura, il focus letterario entrerà nel vivo con la descrizione introduttiva dell’opera a cura di Alessandro Cannavale, stimato docente, saggista e co-curatore del volume. Figura di spicco e ampiamente riconosciuta nel panorama culturale, Cannavale offrirà una panoramica su come nasce l’antologia e sulla profonda intensità dei suoi contenuti.

Successivamente, l’evento lascerà spazio al momento artistico in cui la parola scritta si farà voce: un intenso e corale reading affidato ai poeti del territorio Daniela De Pascalis, Rita Greco, Leo Luceri, Giorgia Mastropasqua, Gianni Minerva e Francesco Mola, affiancati per l’occasione dalle toccanti letture dei bambini dell’Associazione “Mani Solidali”.

Ad accompagnare questo intenso viaggio letterario saranno le note della musicista Chiara Papa, in una sinergia pensata per toccare le corde dell’anima e favorire l’ascolto profondo nella suggestiva cornice dello spazio messo a disposizione dall’Associazione “BlaBlaBla”.

Il percorso emotivo sarà inoltre arricchito dalla proiezione di videomessaggi esclusivi delle stesse autrici, offrendo al pubblico un contatto visivo e diretto con la loro realtà e la loro straordinaria forza d’animo.

L’evento si distingue infine per una forte finalità umanitaria: parte del ricavato della vendita dell’antologia sarà infatti devoluto al personale sanitario operante a Gaza, quotidianamente impegnato in prima linea nella gestione dell’emergenza medica.

L’ingresso all’evento è libero e gratuito.